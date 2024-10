Ronald Koeman onthult aanvoerder Nederlands elftal bij afwezigheid Virgil van Dijk tegen Duitsland

Ronald Koeman heeft op de persconferentie in aanloop naar de klassieker tegen Duitsland benoemd welke twee spelers kans maken op het dragen van de aanvoerdersband. De bondscoach van het Nederlands elftal geeft aan dat of Stefan de Vrij of Denzel Dumfries tegen Duitsland de rol van de afwezige Virgil van Dijk op zich moet nemen. Mochten beide spelers aan de aftrap verschijnen, draagt De Vrij de band.

Van Dijk werd vrijdag tegen Hongarije (1-1 gelijkspel) na tachtig minuten weggestuurd met twee gele kaarten. De aanvoerder liet direct na afloop weten bij de groep te blijven, maar een dag later werd bekend dat de mandekker terug zou keren naar Liverpool.

Logischerwijs ontstond de discussie wie aanvoerder zou moeten zijn tegen Duitsland, bij afwezigheid van Van Dijk. Daarbij lag het voor de hand dat één van de spelers met de meeste interlands in de huidige selectie die rol op zich zou moeten nemen.

“De Vrij of Dumfries is maandag mijn aanvoerder”, zo onthult Koeman op de persconferentie. “We missen een aantal aanvoerders”, gaat de bondscoach verder. Van Dijk, Nathan Aké en Frenkie de Jong staan normaalgesproken bovenaan het lijstje bij Oranje, maar zij ontbreken tegen Duitsland alle drie.

“Ik heb dat ooit gezegd en dat is inmiddels niet veranderd: dan wordt het de speler met de meeste caps”, is de bondscoach duidelijk. “Dus als beide (De Vrij en Dumfries, red.) spelen, dan wordt dat De Vrij.”

De Vrij heeft inmiddels 71 interlands voor het Nederlands elftal achter zijn naam staan. Dumfries is daarna de meest ervaren man in de huidige selectie met 61 caps, gevolgd door Matthijs de Ligt. De verdediger van Manchester United speelde tot dusver 48 interlands.

De wedstrijd tegen Duitsland in de Nations League wordt de eerste keer in dertig wedstrijden dat Oranje aantreedt zonder Van Dijk. Zijn plaats links centraal in de verdediging wordt maandag naar alle waarschijnlijkheid ingevuld door Micky van de Ven. Daardoor wordt er op linksback een basisplaats ingeruimd voor Jorrel Hato of Ian Maatsen.