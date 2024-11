Ronald Koeman maakt keuze: deze 2 spelers van het Nederlands elftal zitten tegen Hongarije op de tribune

Joshua Zirkzee en Justin Kluivert maken zaterdagavond geen kans op speelminuten in het Nederlands elftal, zo meldt NU.nl. Bondscoach Ronald Koeman mag voor het Nations League-duel met Hongarije slechts 23 spelers opnemen in zijn wedstrijdselectie, waardoor de twee aanvallers buiten de boot vallen.

Oranje speelt zaterdagavond om 20.45 uur tegen Hongarije in de Johan Cruijff ArenA. Koeman vertelde vrijdag tijdens de persconferentie al dat er twee internationals zouden afvallen, vanwege de regelgeving van de UEFA.

Nu blijkt dat de namen van Zirkzee en Kluivert ontbreken op de officiële lijst van de UEFA. Met name voor Manchester United-spits Zirkzee zal dat een grote teleurstelling zijn.

De vijfvoudig international, die de vorige interlandperiode nog als basisspeler startte, moet Ajacieden Brian Brobbey en Wout Weghorst voor zich dulden. Op de tribune neemt Zirkzee plaats naast Kluivert, die zes jaar geleden voor het laatst een interland speelde.

Zirkzee is zijn basisplaats bij Manchester United kwijt en moet nu dus ook bij het nationale elftal pas op de plaats nemen. Namens the Red Devils speelde hij tot dusver 699 minuten, verdeeld over 17 optredens. Daarin wist Zirkzee slechts eenmaal te scoren. Twee keer fungeerde hij als aangever.

De 25-jarige Kluivert draait een beter seizoen bij AFC Bournemouth. Als aanvallende middenvelder heeft de Zaandammer een belangrijke rol in het elftal van de Spaanse manager Andoni Iraola.

Aanstaande dinsdag speelt Oranje nog een interland, in en tegen Bosnië en Herzegovina. Zirkzee en Kluivert kunnen voor dat duel nog ingeschreven worden indien er in de komende dagen wijzigingen plaatsvinden.