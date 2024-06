Ronald Koeman kritisch op Frenkie de Jong: ‘Maar dat is iets tussen ons’

Ronald Koeman heeft geen spijt van het verwijt dat hij maakte naar FC Barcelona. Na afloop van de oefeninterland tegen IJsland, gaf de bondscoach aan dat Barça te veel risico heeft genomen met de enkelblessure van Frenkie de Jong. Op de persconferentie in aanloop naar de openingswedstrijd van het EK tegen Polen, wees Koeman ook de speler aan op zijn verantwoordelijkheid.

Op het persmoment in Wolfsburg kreeg Koeman de vraag of hij spijt had van zijn verwijt, daar hij als clubcoach ook risico’s moest nemen met spelers. “Ik heb de risicofactor altijd goed kunnen inschatten. Ik heb geen spijt van die uitspraak, maar ik ben er wel klaar mee.’’

Nadat De Jong in maart al zes wedstrijden aan zich voorbij liet gaan door een enkelblessure, raakte de middenvelder in april weer aan die enkel geblesseerd. Niet alleen Barcelona nam daarin volgens Koeman risico, maar De Jong zelf ook.

“Die verantwoordelijkheid ligt natuurlijk ook bij de speler, dat is ook alles wat ik hier nog over ga zeggen, maar ik heb daarover met Frenkie gesproken. Dat is iets tussen ons.”

Ook blijft Koeman kritisch op de speelkalender, die volgend seizoen nog voller wordt. “In plaats van dat het aantal wedstrijden minder wordt, wordt het meer. Dus er wordt niet echt geluisterd. Maar dit is niet het moment om dit aan te halen, want het gaat om het EK en om daar zo goed mogelijk te presteren.”

Hoewel er gesproken wordt over een relatief korte voorbereiding en er spelers uitgevallen zijn met blessures, acht Koeman de voorbereiding als voldoende. “We hebben wel het idee dat we ons goed hebben kunnen voorbereiden, meer dan in een interlandweek.”

Nederland is niet de enige die sterkhouders met een blessure ziet wegvallen. EK-opponent Polen zag sterspeler Robert Lewandowski uitvallen in de uitzwaaiwedstrijd tegen Turkije. "Ik heb het gehoord, maar ik weet niet of het allemaal waar is. Ik heb altijd twijfels. We zien het zondag wel”, aldus Koeman.

