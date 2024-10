Ronald Koeman krijgt harde buitenlandse kritiek te verwerken: 'Een gebrek aan kennis'

Al-Hilal-directeur Esteve Calzada heeft uitgehaald naar Ronald Koeman. De bondscoach van het Nederlands elftal liet zich na de transfer van Steven Bergwijn naar Ittihad Club negatief uit over het niveau van de Saudi Pro League, en daar snapt Calzada weinig van. De bestuurder verwijt Koeman ‘een gebrek aan kennis’.

Bergwijn vertrok op de slotdag van de zomerse transfermarkt van Ajax naar Ittihad Club. Koeman liet snel daarna weten dat Bergwijn in principe niet meer op een oproep hoeft te rekenen. “Het is duidelijk dat in het geval van Bergwijn, op 26-jarige leeftijd, de sportieve ambitie niet de boventoon voert.”

“Het boek is in principe wel dicht voor hem. Hij heeft geen contact met mij gezocht hierover, maar ik denk dat hij wel weet hoe ik hierover denk.” Enkele dagen later liet Bergwijn in De Telegraaf weten niet meer onder Koeman te willen spelen.

“Als hij een betrokken bondscoach was geweest, had hij me eerst gebeld. Nu moest ik het vanaf de tv vernemen. Ik heb ook veel mooie momenten met de bondscoach meegemaakt, dus dan is dit te makkelijk en dat valt me tegen van hem. Ik heb het altijd een eer gevonden om voor Oranje uit te komen. Maar onder deze bondscoach wil ik dat niet meer”, foeterde Bergwijn.

Calzada vindt dat Koeman het niveau van de Saudische competitie onderschat. "Als iemand die in het land woont, van het land houdt en waarde hecht aan de kwaliteit van het product dat we daar op de markt brengen, vond ik die uitspraken niet leuk," vertelde de Spanjaard op een CEO-congres in Londen.

"Ik denk dat dit gewoon niet eerlijk is. Het is niet goed. En als je kijkt naar de spelers die naar Saudi-Arabië zijn gekomen, blijven de meesten van hen met hun nationale teams meegaan", doelt Calzada op onder meer Aymeric Laporte (Spanje), Cristiano Ronaldo (Portugal) en Yassine Bounou (Marokko).

"Daarom kwam het ook een beetje uit de lucht vallen, en waarschijnlijk komt het door een gebrek aan kennis over de waarde en de kwaliteit van de competitie. Want als je naar de wedstrijden kijkt of de faciliteiten bekijkt, zie je dat ze voldoen aan de Europese normen. Het spijt me zo voor de Nederlandse spelers, want het is duidelijk een uitzondering."