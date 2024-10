Ronald Koeman kiest voor Brian Brobbey tegen Duitsland en hakt knoop door over linksbackpositie

Bondscoach Ronald Koeman heeft de opstelling van het Nederlands elftal voor de Nations League-kraker tegen Duitsland bekendgemaakt. Micky van de Ven is centraal achterin de vervanger van Virgil van Dijk. Jorrel Hato start op de linksbackpositie, en Brian Brobbey begint in de spits. Het duel in de Allianz Arena begint om 20:45 uur en is te zien op NPO 3.

Bart Verbruggen staat onder de lat bij Oranje, waar Denzel Dumfries, Stefan de Vrij en Van de Ven, net als tegen Hongarije, drie van de vier verdedigers zijn. Door de schorsing van Virgil van Dijk schuift Van de Ven op naar het centrum en is Hato de linksback van dienst. Ian Maatsen moet het doen met een reserverol.

Op het middenveld vallen geen wijzigingen waar te nemen ten opzichte van het treffen met de Hongaren (1-1). Quinten Timber en Ryan Gravenberch zijn de defensief ingestelde middenvelders, achter nummer 10 Tijjani Reijnders.

Voorin behouden ook vleugelspelers Xavi Simons (rechts) en Cody Gakpo (links) hun basisplaats. Centraal voorin maakt Zirkzee plaats voor Brobbey, die in de vorige interlandperiode een prima indruk achterliet in de ontmoeting met Duitsland (2-2).

Voor Oranje is de return tegen Duitsland een kans op eerherstel na de matige vertoning in Budapest. “Het was moeilijk voor ons vanwege hun manier van spelen”, blikte Koeman terug op dat duel. “In de tweede helft was het beter, met meer loopacties in de diepte. De ruimtes lagen aan de zijkanten. Dat hebben we niet goed gedaan.”

Rondom het Nations League-duel ging het veel over Van Dijk. De aanvoerder verklaarde eerst dat hij ondanks zijn rode kaart bij de groep zou blijven, maar krabbelde terug en vertrok naar Liverpool om rust te pakken.

"Hij zei misschien iets te snel dat hij zou blijven", liet Koeman daarover weten tegenover de NOS. "Op deze manier krijgt hij extra rust, dat lijkt me logisch. Liverpool en Virgil zijn er blij mee. Je moet soms ook met de speler en de club meedenken."

Opstelling Nederlands elftal: Verbruggen; Dumfries, De Vrij, Van de Ven, Hato; Gravenberch, Reijnders, Q. Timber; Simons, Brobbey, Gakpo.

Opstelling Duitsland: Baumann; Kimmich, Rüdiger, Schlotterbeck, Mittelstädt; Stiller, Pavlovic; Leweling, Wirtz, Gnabry; Kleindienst.