Ronald Koeman is werkelijk verbijsterd: 'Hoe komt dat binnen in een stadion? Echt ongelooflijk'

Ronald Koeman ziet in de Nederlandse stadions soms bizarre dingen gebeuren. De bondscoach van het Nederlands elftal vindt dat het eens afgelopen moet met het structurele wangedrag van supporters.

''Het was in mijn tijd minder heftig op de velden, en met name daaromheen'', zo benadrukt Koeman. ''Want gisteren (zaterdag, red.) worden twee wedstrijden in de Keuken Kampioen Play-Offs niet uitgespeeld omdat een stelletje mafkezen vuurwerk afsteekt.''

''En dat is wel heel pijnlijk en jammer van het voetbal. Want voetbal is zó mooi, in geluk en verdriet. Als je kijkt wat er in de afgelopen speelronde allemaal gebeurt, dat is natuurlijk geweldig om te zien'', verwijst de bondscoach naar de ongekend spannende titelstrijd in de Eredivisie.

''Dan is het wel pijnlijk dat wedstrijden op deze manier eindigen'', aldus Koeman, terwijl beelden worden getoond van ADO Den Haag - Telstar. Het duel in de play-offs om promotie werd uiteindelijk definitief gestaakt vanwege vuurwerk op het veld.

Bram van Polen wil weten waarom alles zoveel extremer is geworden. ''Ik denk dat in algemene zin, en ik zit hier niet als politicus, de wereld harder en minder leuk is dan voorheen'', probeert Koeman een verklaring te vinden.

''En dat geldt ook voor het voetbal. Hoe is het mogelijk dat supporters van De Graafschap, en het gaat niet om De Graafschap, maar in algemene zin. Wat ze afstaken aan vuurwerk... Hoe komt dat binnen in een stadion?'', vraagt de uiterst verbaasde Koeman zich af. ''Ik vind het echt ongelooflijk dat we daar met zijn allen niets aan kunnen doen. Dat dat weggaat.''

Hans Kraay junior vraagt aan Koeman wie dat probleem moet oplossen. ''Het ligt bij de clubs. En met name de veiligheid bij een stadion, dus de politie ook. Tien jaar geleden dachten we dat het alleen gebeurde in Griekenland, waar de brandweer op de atletiekbaan in een stadion staat. Maar toch niet in Nederland?'', countert Koeman direct.

''Daarom is de Premier League ook een geweldige competitie. Daar zie je dat toch never nooit? En daar zijn de problemen ook geweest. Niet qua vuurwerk, maar wel qua vandalisme, hooligans, etcetera. Maar die zijn er wel in geslaagd om dat te stoppen. En wij in Nederland niet helaas'', verzucht de bondscoach.