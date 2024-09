Nederlands elftal begint met Ryan Gravenberch en basisdebutant aan Nations League

Bondscoach Ronald Koeman heeft de opstelling van het Nederlands elftal bekendgemaakt. Onder meer Matthijs de Ligt, Ryan Gravenberch en Joshua Zirkzee krijgen de kans zich te laten zien in het Philips Stadion. Het Nations League-duel met Bosnië en Herzegovina begint om 20:45 uur en is te zien op NPO 1.

Bart Verbruggen werd voor de start van het EK uitgeroepen tot eerste doelman en aan die status is niets veranderd. Verbruggen ziet vier verdedigers voor zich staan met Denzel Dumfries, De Ligt, Virgil van Dijk en Nathan Aké.

Op het middenveld krijgt Gravenberch de kans. Waar hij op het EK niet één minuut in actie kwam, is hij dit seizoen bij Liverpool basisspeler onder Arne Slot. Gravenberch vormt het middenrif samen met Tijjani Reijnders en Jerdy Schouten.

Rechts voorin kiest Koeman voor Xavi Simons, die Jeremie Frimpong op de bank houdt. Joshua Zirkzee maakt zijn basisdebuut in Oranje en bezet de spitspositie. Cody Gakpo keert terug in het Philips Stadion en is de linksbuiten van dienst.

Vergeleken met voorgaande jaren zijn spelers als Daley Blind, Marten de Roon en, in ieder geval voorlopig, Memphis Depay niet meer van de partij bij Oranje. Koeman ziet een nieuwe hiërarchie ontstaan. "Met Denzel Dumfries, Virgil van Dijk en Nathan Aké zijn er nog leiders in de groep”, vertelt Koeman tegenover de NOS.

“Maar in de laag daaronder groeien spelers ook weer. Cody Gakpo bijvoorbeeld gaat steeds meer zijn mening geven buiten het veld en dat heeft te maken met de prestaties en de ervaring die hij opdoet bij de club."

Bij Bosnië en Herzegovina kan bondscoach Sergej Barbarez geen beroep doen op twee belangrijke spelers: Sead Kolasinac (Atalanta) en Anel Ahmedhodzic (Sheffield United). Beide verdedigers kampen met blessures. Sterspeler Edin Dzeko is wel van de partij.

Opstelling Nederlands elftal: Verbruggen; Dumfries, De Ligt, Van Dijk, Aké; Schouten, Reijnders, Gravenberch; Simons, Zirkzee, Gakpo.

Opstelling Bosnië en Herzegovina: Vasilj; Barisic, Katic, Tahirovic, Mujakic; Gazibegovic, Gigovic, Dedic; Huseibasic, Dzeko, Demirovic.