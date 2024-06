Ronald Koeman en het Nederlands elftal hoeven tijdens het EK-duel met Polen geen rekening te houden met Lewandowski

Robert Lewandowski mist het EK-duel met Nederland van zondagmiddag, zo bevestigt de Poolse voetbalbond via de officiële kanalen. De 35-jarige spits raakte in de oefenwedstrijd tegen Turkije (2-1 winst) van maandagavond geblesseerd aan zijn hamstring en moet de eerste wedstrijd van het EK dus aan zich voorbij laten gaan. “We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat Robert kan spelen in de tweede wedstrijd tegen Oostenrijk”, zo klinkt het.

Maandagavond verliep allesbehalve vlekkeloos voor het Poolse nationale elftal. Doelpuntenmaker Karol Swiderski raakte namelijk na het maken van de 1-0 geblesseerd bij het juichen.

Lewandowski ging ruim een kwartier later geblesseerd op de grond zitten en liet zich direct vervangen. Een flinke aderlating voor Polen, dat ongeveer een week eerder ook al Arkadiusz Milik kwijtraakte aan een blessure. De voormalig Ajacied zal zich sowieso niet melden voor het eindtoernooi in Duitsland.

De eerste drie keuzes in de punt van de aanval - Polen treedt doorgaans aan in een 3-5-2-formatie – haakten daarom allemaal af. De schade voor Swiderski lijkt op het eerste oog niet heel groot. De Poolse dokter laat weten dat de verwachting is dat de spits over drie tot vier dagen de training weer kan hervatten. Swiderski lijkt het duel met Nederland dus normaal gesproken te halen.

Ook medische problemen bij Nederland

Het Nederlands elftal van Ronald Koeman kent zelf ook de nodige medische problemen. Zo werd vrijwel direct na het duel met IJsland (4-0 winst) bekend dat Frenkie de Jong te veel last heeft van zijn enkelblessure om met Oranje mee te gaan naar Duitsland.

Koeman besloot Ian Maatsen op te roepen als zijn vervanger, maar kreeg dinsdagochtend wederom slecht nieuws te horen. Ook Teun Koopmeiners moet het EK namelijk aan zich voorbij laten gaan. De middenvelder van Atalanta raakte tijdens de warming-up voor het duel van maandagavond geblesseerd aan zijn lies en die blessure is zo serieus dat ook hij geen optie meer is voor het EK.

Oranje heeft besloten om geen vervanger op te roepen voor Koopmeiners, waardoor het team dinsdag met 25 man afreist naar Duitsland om de laatste voorbereidingen te treffen voordat het EK zondag begint met de wedstrijd tegen Polen. Frankrijk is volgende week vrijdag de tegenstander; Oostenrijk op dinsdag 25 juni.

