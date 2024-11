Ronald Koeman en Valentijn Driessen raakten vrijdag, tijdens een door het Nederlands elftal belegde persconferentie, in een vermakelijk onderonsje. Volgens de chef sport van De Telegraaf heeft de bondscoach geen spitsen die ‘ze erin schiet’. Daar is Koeman het niet mee eens.

Hongarije zal, net als bij het vorige treffen tussen de twee ploegen, flink inzakken. Zo hield de ploeg van bondscoach Marco Rossi Oranje in oktober nog op een 1-1 gelijkspel. Aan Koeman wordt gevraagd welk type spits het best bestand is tegen de Hongaarse muur.

“Eentje die ze erin schiet”, antwoordde Koeman met enig gevoel voor humor. De bondscoach wilde nog niet prijsgeven welke van de drie spitsen - Joshua Zirkzee, Brian Brobbey en Wout Weghorst - tegen de Hongaren aan de aftrap verschijnt. Bovendien is het ‘niet zeker’ dat tegen Bosnië en Herzegovina ook dezelfde aanvalsleider start.

“Of ik Weghorst op hetzelfde level zie als Zirkzee en Brobbey? Ja, maar ze zijn anders”, doelt de bondscoach op de verschillende typen spitsen. “Je kunt ze niet vergelijken. Ik zie Wout niet alleen als pinchhitter, totaal niet. Hij heeft ook wedstrijden vanaf het begin gespeeld dus ik denk dat je hem daarmee tekort doet.”

Valentijn Driessen, chef sport van De Telegraaf, kan het niet laten om in te haken op Koemans grapje. “Eentje die ze erin schiet, dat doen de drie die je hebt niet veel, hè?”, legt hij aan de bondscoach voor. “Ze spelen ook niet zo veel”, antwoordt de keuzeheer koeltjes.

Driessen voelt zich in zijn argumentatie gesterkt door dat antwoord. “Nee, het zijn eigenlijk ook nog allemaal reservespitsen”, haakt de journalist in. Koeman kan een glimlach niet onderdrukken. “Dan doe je denk ik alle drie tekort, want ze spelen bij grote clubs.”

“De een heeft zijn sporen wat meer verdiend dan de ander, maar het zijn nog steeds spitsen die van heel veel waarde kunnen zijn voor het Nederlands elftal. Maar dat moet ontwikkeld worden”, is Koeman tot slot wel kritisch op zijn aanvalsleiders.