Ronald de Boer wijst hele zwakke schakel én ‘de beste man op het veld’ aan bij Ajax

Ronald de Boer vindt dat Ajax donderdag niet al te veel heeft laten zien in Griekenland. De analist van Ziggo Sport wijst doelman Remko Pasveer ook aan als absolute uitblinker in de wedstrijd tegen Panathinaikos (0-1 winst).

Pasveer verrichte een aantal goede reddingen. De moeilijkste daarvan was in de 78ste minuut, toen hij een schot van Nemanja Maksimovic uit de kruising tikte. "Remko Pasveer was de beste man op het veld. Hij laat zien dat de keuze gerechtvaardigd is", zo doelt De Boer op de keeperskwestie bij Ajax. Pasveer krijgt de voorkeur boven Diant Ramaj. "Pasveer is heel belangrijk geweest."

Minder enthousiast is De Boer over Carlos Forbs. "Je wil buitenspelers die ervoor zorgen dat verdedigers direct alert zijn, aanvallers met snelheid én een individuele actie. Maar die vind je niet zo makkelijk. Is Forbs zo'n man? Op dit moment denk ik van niet."

"De technische bagage bij Forbs is in mijn ogen op dit moment nog te min, maar misschien met vertrouwen en de juiste mensen achter zich dat hij het dan wel laat zien", aldus De Boer. "Op dit moment is hij nog te licht."

Achterin zag De Boer juist een lichtpuntje. "Youri Baas speelde weer een hele puike partij. Hij heeft heel weinig fout gedaan. Twee keer wel met een inspeelpass, maar dat hoort ook bij een jonge speler. Dat moet hij ook blijven doen, want dat maakt hem zo goed."

Baas speelt voorlopig centraal achterin bij Ajax. "Hij moet de concurrentie aan met Ahmetcan Kaplan, maar ik zie nu geen reden om hem te wisselen."