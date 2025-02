Ron Jans is niet ontevreden over het gelijkspel van FC Utrecht bij PSV, ondanks dat zijn ploeg pas in de blessuretijd de 2-2 om de oren kreeg én Miliano Jonathans nog een reuzenkans op de 2-3 miste. Dat vertelt de oefenmeester van Utrecht na afloop van het duel bij ESPN.

Armando Obispo zette PSV nog op voorsprong in het Philips Stadion, maar via Mike van der Hoorn en Paxten Aaronson keerde Utrecht de boel om. Isaac Babadi redde nog een punt voor PSV in de blessuretijd: 2-2.

Jonathans kreeg vlak daarna nog dé kans om Utrecht toch nog de zege te bezorgen. Maar in kansrijke positie schoot hij de bal naast.

“Als je in de 93ste of 94ste minuut zo’n kans nog krijgt, wil je hem eigenlijk ook winnen”, aldus Jans bij ESPN. “Deze mag er niet in, maar moet erin. Maar dit zijn van die herinneringen die Miliano nog steeds in z’n hoofd heeft als hij 84 is.”

“Zij stonden eigenlijk belachelijk…”, doelt Jans op de positionering van PSV voorafgaand aan die enorme kans. “Het lag helemaal open. Normaal gaat Noah Ohio richting goal, maar hij was niet zelfzuchtig. Dus hij geeft hem af, en Miliano blijft zo rustig… Dus hij neemt hem nog een keer mee, kan hem zo in de hoek stoppen, maar schiet hem naast.”

Ondanks die gemiste kans is Jans niet ontevreden, helemaal nadat Utrecht een week geleden nog verloor van Almere City (0-1). “De ploeg heeft nu echt gereageerd zoals wij heel graag wilden. Ze hebben echt geknokt en gestreden. Barkas heeft echt heel veel tegengehouden.”

“Maar we hebben hier ook iets neergezet, ook qua tactiek, waarvan ik denk dat we ermee verder kunnen. Zowel met als zonder buitenspelers. Dus misschien verrijkt het ons spel ook wel.”