Ron Jans haalt opeens Valentijn Driessen en Marco van Basten aan in interview rondom Ajax - FC Utrecht

Ron Jans ging woensdag voorafgaand aan het duel tussen Ajax en FC Utrecht in op de rol die de media speelt. Hij haalt daarbij de namen van Marco van Basten, die onlangs een tamelijk krankzinnige uitspraak deed over de Domstedelingen, en Valentijn Driessen aan.

De 66-jarige oefenmeester blikt vooruit op het duel met Ajax, en ook even terug op de afgang tegen PSV. “Toen kregen we zelfs wat kritiek dat we gingen opbouwen, maar ik denk niet dat tegen PSV het probleem daar lag. Maar als je Ajax kan dwingen tot fouten in de opbouw, sta je heel dicht bij de goal.”

Jans legt dan zijn strijdplan bloot. “Dat iedereen zijn niveau haalt en er bovenuit stijgt. Goed verdedigen, weinig weggeven, druk zetten waar het kan en dan zal iemand met een individuele actie de wedstrijd moeten beslissen.”

Bij het rustsignaal keek de trainer tegen een 2-1 achterstand aan. Daar zal hij van balen, want via David Min waren de Domstedelingen nog op voorsprong gekomen in de Johan Cruijff ArenA. Na een wereldgoal van Anton Gaaei en een wat gelukkige inzet van Jorrel Hato ging de thuisploeg toch als leidende ploeg de kleedkamers in.

Dan wordt Jans geconfronteerd met de uitspraken van Marco van Basten. “Wat mij opvalt is dat ze tien buitenlanders in de selectie hebben en dan denk je van: zijn dat nou van die goede spelers?”, vroeg de analyticus zich eerder deze week af bij Rondo van Ziggo Sport.

“Hercules won toen van Ajax”, vervolgde Van Basten verwijzend naar de amateurs die de Amsterdammers vorig jaar uitschakelde in de TOTO KNVB Beker. “Ik denk dat als je daar vijf jongens van neemt, die kunnen bij wijze van spreken beter voetballen.”

Jans reageert vlak voor de aftrap van Ajax - FC Utrecht. “Wij weten heel goed wie we zijn en waar we staan”, aldus de trainer, die zich dan richt tot ESPN en de andere media. “Maar andere mensen, jullie bijvoorbeeld, maken ons soms groter en heel vaak veel kleiner.”

“Ik vind de pers gewoon leuk en het hoort er allemaal bij”, gaat Jans verder, die dan de woorden van Van Basten zelf aanhaalt. “Maar er is heel veel pers. Als je nu ziet dat er gezegd wordt dat vijf spelers van Hercules een betere basistechniek hebben dan spelers van FC Utrecht.”

“Dat was Marco. Marco, Valentijn, van hen kan ik het heerlijk hebben. Die moeten ook zeggen dat wij geen schijn van kans maken. Heerlijk. Intern zijn we er niet zo mee bezig. Maar ik kan er nu veel beter mee omgaan”, besluit Jans.