Ron Jans bekent slechts één informerend belletje van Nederlandse topclub

Ron Jans is in het verleden gepolst door Ajax of Feyenoord, al wil hij niet openbaren om welke topclub het specifiek gaat. De huidige trainer van FC Utrecht benadrukt in gesprek met Voetbal International tevens dat dergelijke clubs niet meer bij hem hoeven aan te kloppen.

"Eén keer ben ik gepolst, maar meer ook niet", aldus Jans, die met Utrecht de zevende plaats bezet in de Eredivisie. "Toen zat ik bij FC Groningen, het zal ergens in 2008 of 2009 zijn geweest."

Welke club het dan was? "Het is Ajax of Feyenoord, één van de twee. Doet er niet toe", laat de 65-jarige oefenmeester zich niet in de kaarten kijken. "Ik ben één keer gepolst en daarna heb ik er nooit meer iets van gehoord. Maar ik kijk met heel veel plezier terug op mijn carrière. Niet met het idee: er ontbreekt iets."

Zowel Ajax als Feyenoord zoekt opnieuw een nieuwe hoofdtrainer. John van 't Schip gaat in Amsterdam niet door als eindverantwoordelijke, terwijl Arne Slot de Rotterdamse bekerwinnaar zo goed als zeker inruilt voor Liverpool. Dat Jans opnieuw bij beide topclubs wordt genoemd, snapt hij wel.

"Een blijk van waardering", aldus Jans, die in het verleden ook bij onder meer sc Heerenveen, PEC Zwolle en FC Twente werkte. "Maar ik zit nu bij Utrecht, en daar ga ik ook niet weg. Er hoeft dus ook niemand te bellen."

"Ik heb nog anderhalf jaar een contract en dat dien ik minimaal uit. Ik heb het hier prima naar mijn zin", zo besluit Jans, die aan het begin van het seizoen het roer overnam van de ontslagen Michael Silberbauer.

Onder leiding van Jans begon het zwalkende Utrecht aan een heuse opmars. Met nog drie speelronden te gaan lonkt een ticket voor de play-offs om Europees voetbal voor de club uit de Domstad.

