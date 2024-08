Romelu Lukaku heeft transfer naar Napoli te pakken; transfersom bekend

Chelsea en Napoli hebben een mondeling akkoord bereikt over de transfer van Romelu Lukaku, zo meldt Fabrizio Romano. Chelsea gaat een vast bedrag van dertig miljoen euro ontvangen voor de Belg, die de Londenaren nog eens vijftien miljoen extra kan opleveren als er voldaan wordt aan bepaalde bonusvoorwaarden. Lukaku gaat voor drie seizoenen tekenen.

Het was al langere tijd bekend dat Napoli in Lukaku de ideale opvolger van Victor Osimhen ziet. Hoewel de Nigeriaanse topspits nog altijd onder contract staat in Stadio Diego Armando Maradona, ziet het er sterk naar uit dat hij de Serie A deze zomer nog gaat verlaten.

Napoli wilde echter niet wachten op een definitief vertrek van Osimhen en was niet bereid te riskeren dat het Lukaku nog zou mislopen. Lukaku had zijn zinnen al een tijdje gezet op een transfer naar Napoli, maar was afhankelijk van de onderhandelingen tussen Chelsea en Napoli.

Chelsea zette aanvankelijk in op een vaste transfersom van veertig miljoen euro, terwijl Napoli niet bereid was dat bedrag op te hoesten. De onderhandelingen verliepen daardoor enige tijd moeizaam, maar Chelsea wilde hoe dan ook van Lukaku af en heeft nu water bij de wijn gedaan.

Lukaku heeft zijn sporen in de Serie A inmiddels lang en breed verdiend. Zo profileerde hij zich bij Inter onder Antonio Conte tot een gevreesde spits in Italië. Conte staat sinds deze zomer aan het roer bij Napoli en wil Lukaku er dolgraag bij hebben.

Lukaku, die vorig seizoen nog op huurbasis uitkwam voor AS Roma, is al ruim een maand persoonlijk akkoord bij Napoli. De Rode Duivel is bereid flink in te leveren op zijn salaris, zo bleek eerder al uit de berichtgeving van Gianluca Di Marzio.

Waar hij bij Chelsea elf miljoen euro per jaar verdiende, is hij met Napoli een driejarig contract overeengekomen tegenover een jaarsalaris van zes miljoen euro, exclusief bonussen.