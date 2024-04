Romário (58) maakt comeback als profvoetballer en laat grote droom uitkomen

Romário keert terug als voetballer, zo heeft de 58-jarige spits zelf bekendgemaakt via social media. Het Braziliaanse GE Globo kondigde het nieuws eerder al aan, maar Romário zelf heeft nu tekst en uitleg gegeven.

Op 1 januari 2024 werd Romário de president van América-RJ, dat uitkomt op het tweede niveau van de regionale competitie van Rio de Janeiro, de Carioca Série A2. Het is tevens de club waar hij in 2010 zijn voetballoopbaan 'beëindigde'.

In maart van dit jaar trok de club van Romário zijn zoon aan. Romarinho werd transfervrij overgenomen van het Boliviaanse Club Destroyers. Het feit dat zijn zoon nu bij América-RJ speelt, is de reden dat Romário zijn voetbalschoenen nog een keer aantrekt.

“Het is niet de bedoeling dat ik mee ga strijden om het kampioenschap, schrijft de voormalig superspits van onder meer PSV en FC Barcelona op Instagram, maar het is mijn grote droom om ooit nog eens met mijn zoon op het veld te staan.”

De regionale competitie gaat op 18 mei van start. Romário krijgt ‘gewoon salaris uitbetaald’ - want dat moet volgens de reglementen - maar zal dat geld als donatie teruggeven aan de club.

Door sommigen wordt Romário gezien als een van de beste voetballers aller tijden. De rappe goaltjesdief werd in 1988 door PSV naar Nederland gehaald, waar hij drie keer topscorer van de competitie werd. De Eindhovenaren verkochten hem vijf jaar later aan Barcelona, waar hij onder trainer Johan Cruijff kampioen van Spanje werd.

In 1994 had hij tevens een gigantisch aandeel in het derde wereldkampioenschap van Brazilië. Hij maakte vijf doelpunten in het mondiale eindtoernooi, waarmee hij in zijn land een onsterfelijke status verwierf.

