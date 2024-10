Romano weet wie topkandidaat is om technisch directeur te worden bij Manchester City

Hugo Viana is de topkandidaat om Txiki Begiristain op te volgen als Director of Football bij Manchester City, zo verzekert transfermarktexpert Fabrizio Romano dinsdag. De 41-jarige oud-middenvelder vervult is sinds 2018 verbonden aan Sporting Portugal en vervult momenteel de functie van technisch directeur.

De leiding van Manchester City is met name onder de indruk van het aankoopbeleid van Viana bij Sporting. De directeur voetbalzaken wist onder meer Viktor Gyökeres, Ousmane Diomande en Morten Hlulmand naar het José Alvalade te halen.

Viana staat dus bovenaan het lijstje van Manchester City, al is nog niet bekend of er reeds contact is gezocht met het management van de Portugees. Viana werkte eerder in eigen land bij Belenenses, alvorens hij naar Sporting vertrok.

De technisch directeur van Sporting is geen onbekende in Engeland. De voormalig middenvelder kwam tussen 2002 en 2006 tot 39 duels voor Newcastle United. Viana diende verder onder meer Sporting, Valencia, Osasuna en Sporting Braga als speler. Er staan 29 interlands voor Portugal achter zijn naam.

Begiristain

Begiristain vertrekt aan het einde van het seizoen als Director of Football van Manchester City. Dit meldde journalist David Ornstein van The Athletic eerder deze dinsdag. Begiristain was sinds 2012 verbonden aan de regerend Engels kampioen.

Begiristain zou eigenlijk al op zijn 55ste stoppen met de dagelijkse werkzaamheden bij Manchester City. De Spaanse bestuurder ging echter zó op in het werk in het Etihad Stadium en de samenwerking met manager Pep Guardiola, dat hij er nog enkele jaren aan vastplakte.

De in augustus van dit jaar 60 geworden Begiristain is nu dan toch echt bezig aan zijn laatste maanden als directeur voetbalzaken van Manchester City. De beslissing om in 2025 te vertrekken is in goed overleg met de clubleiding genomen.