Fabrizio Romano meldt ‘here we go’: Thijs Dallinga heeft toptransfer naar Bologna te pakken

Thijs Dallinga heeft zijn transfer naar Bologna te pakken, zo verzekert transfermarktexpert Fabrizio Romano zondag. De Serie A-club is tot een definitief akkoord gekomen met Toulouse en momenteel wordt gewerkt aan het rondmaken van alle documenten rondom de transfer. Volgens Romano ontvangt Toulouse twaalf miljoen euro voor de aanvaller, een bedrag dat door bonussen nog verder kan oplopen.

Dallinga tekent op korte termijn een contract tot medio 2029 bij Bologna, dat de 23-jarige Nederlander ziet als de opvolger van Joshua Zirkzee. Laatstgenoemde maakte onlangs voor ruim veertig miljoen euro de overstap naar Manchester United. Alleen de medische keuring zou nog voor problemen kunnen zorgen voor Dallinga.

Zirkzee groeide bij Bologna uit tot een ware publiekslieveling. De 1.93 meter lange aanvaller vond afgelopen seizoen 11 keer het net in 34 wedstrijden in de Serie A en wist tevens eenmaal te scoren in de Coppa Italia. Mede door het sterke seizoen van Zirkzee eindigde Bologna als vijfde en mag het zich als debutant opmaken voor de groepsfase van de Champions League.

Al bijna rond

bracht zaterdag al naar buiten dat Toulouse en Bologna een akkoord hadden bereikt. De onderhandelingen waren 'volop' gaande, waarbij de Fransen een vraagprijs van achttien miljoen euro hanteerden. Uiteindelijk ging Toulouse akkoord met vijftien miljoen exclusief bonussen en een doorverkooppercentage. Volgens Romano ligt dat bedrag dus enkele miljoenen lager.

Door de naderende transfer naar Bologna komt er dus zo goed als zeker een einde aan Dallinga's dienstverband in de Ligue 1. Toulouse nam de enkelvoudig international van het Nederlands elftal in de zomer van 2022 voor 2,5 miljoen euro over van Excelsior, waar hij net een superseizoen achter de rug had.

Sindsdien heeft de geboren Groninger aardig naam gemaakt voor zichzelf. 86 wedstrijden voor de club leverden 37 goals en 8 assists op en dus ontstond er interesse vanuit de Serie A.

Voor Excelsior zou een transfer van Dallinga goed nieuws betekenen. De Eredivisie-degradant heeft bij de verkoop van de centrumaanvaller namelijk een onbekend doorverkooppercentage bedongen.

