Roger Schmidt blikt terug: ‘Dat vond ik jammer aan mijn periode bij PSV’

Zaterdag, 3 juni 2023 om 16:07 • Sam Vreeswijk

Roger Schmidt vindt het jammer dat hij vooral trainer van PSV was tijdens de corona-periode. Dat vertelt de Duitse trainer in een interview in het Algemeen Dagblad. Volgens Schmidt heeft hij de club uit Eindhoven door de coronabeperkingen nooit volledig kunnen beleven, iets wat hem bij zijn huidige club Benfica wél lukt.

In het interview wordt er onder meer teruggeblikt op het feit dat Schmidt zo vaak wisselde in zijn tijd bij PSV, iets wat onder meer te maken had met de vele blessures. Bij Benfica valt het juist mee met het aantal blessuregevallen. Een verklaring heeft de Duitser niet. “We trainen niet anders nu. En ook de wedstrijdvoorbereiding is niet anders bij Benfica. Net als bij PSV nemen we elke ochtend op de club bloed af om de belastbaarheid van spelers te meten, iets wat Benfica zelf al deed, met een eigen systeem. Ik denk dat niet alles in sport is te verklaren.”

Een ander verschil tussen Benfica en PSV is volgens Schmidt de manier waarop hij beide clubs heeft beleefd. “Wat ik jammer vind, is dat ik bij PSV vrijwel alleen trainer ben geweest in coronatijd. Je moet niet vergeten hoe bepalend corona is geweest. In fitheid van spelers. In alles. Iedereen heeft het virus wel één of twee keer gehad. Sommigen drie keer. Door de coronapandemie heb ik de club PSV ook nooit volledig ‘beleefd’, zoals nu Benfica. Met spelers, staf en directie was het fijn werken. Maar pas rond de bekerfinale heb ik gezien wat PSV echt losmaakt bij fans. Bij iedereen. Toen was het voor ons al bijna klaar.”

Schmidt was van 2020 tot 2022 werkzaam bij PSV. In februari 2022 maakte hij bekend dat hij zijn die zomer aflopende contract niet zou verlengen. Hij nam afscheid met de winst van de TOTO KNVB Beker, door Ajax in de finale met 2-1 te verslaan. Vervolgens vertrok hij naar Benfica, waar hij vorig weekend na een uitstekend seizoen de landstitel wist te pakken.

Fredrik Aursnes

Eén van de spelers waar Schmidt de beschikking over heeft bij Benfica, is Fredrik Aursnes, die vorig jaar zomer overkwam van Feyenoord. De trainer is onder de indruk van de Noor. “Fredrik is een supergreep geweest, een sleutelspeler in het team. Aursnes viel me direct op toen we met PSV tegen Feyenoord speelden. Maar ik zeg eerlijk: ik wist niet dat hij zó goed was. Ik had na zijn overstap hoge verwachtingen, maar hij heeft ze nog overtroffen. Of we nog meer types-Aursnes op het oog hebben in Nederland? Haha, we zullen zien.”