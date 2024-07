Roemeense speler waarschuwt Oranje en is lovend over één international: ‘Strijder’

George Puscas denkt dat Nederland ‘zich wat meer zorgen moet maken’ over het duel met Roemenië van dinsdagavond. Dat zegt de 28-jarige international tijdens een persmoment. Puscas heeft vertrouwen in zijn ploeg en is daarnaast lovend over Virgil van Dijk.

Na de duels van woensdagavond werd bekend dat Roemenië de tegenstander van Oranje is in de achtste finale van het EK. De ploeg van Ronald Koeman had ook Engeland kunnen treffen, waardoor het duel met Roemenië hier en daar met gejuich werd ontvangen. Dat heeft de selectie van Roemenië nu ook meegekregen.

“Zijn ze in Nederland opgelucht? Ik weet niet of jullie dat moeten zijn”, maakt de NOS op uit de mond van Puscas. “We hebben een taaie ploeg en laten zien waartoe we in staat zijn.” De Roemenen kwalificeerden zich als groepswinnaar voor de achtste finale van het EK.

Het land eindigde als eerste in de groep met België, Slowakije en Oekraïne. “Tegen Slowakije speelden we goed. We hebben gewoon een sterke ploeg. Ik denk dat Nederland zich wat meer zorgen moet maken. Wij respecteren in elk geval elke tegenstander op het EK, maar gaan met iedereen de strijd aan.”

Zo ook met Nederland, dinsdagavond om 18:00 uur in München. “We zullen goed voorbereid zijn en goed naar de trainer luisteren. Wees er zeker van dat we er zullen staan. Er is tot dinsdag genoeg tijd om alle spelers goed te laten rusten en er fysiek en mentaal klaar voor te zijn”, aldus de spits.

Virgil van Dijk

Puscas is daarnaast lovend over Van Dijk. De spits van Roemenië noemt de aanvoerder van Oranje ‘een strijder’. “Hij is een van de beste verdedigers ter wereld. Maar dit is niet het moment om spelers van de tegenstander individueel te gaan beoordelen: we spelen tegen een heel team. De focus moet zijn hoe we Nederland kunnen verslaan.”

