Rodrygo verzilvert twee fenomenale acties van Vinícius: Real Madrid wint Copa

Zaterdag, 6 mei 2023 om 23:56 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 00:16

Real Madrid heeft zaterdag voor de twintigste keer in de clubhistorie de Copa del Rey gewonnen. De Koninklijke ging in de finale tegen Osasuna met de beker aan de haal dankzij twee treffers van Rodrygo: 2-1. De Braziliaan had beide intikkers vrijwel volledig te danken aan landgenoot en uitblinker Vinícius Júnior, die de doelpunten met twee imposante versnellingen opzette. De finale werd overigens gespeeld in het Estadio de La Cartuja in Sevilla.

Ancelotti voerde vijf wijzigingen door na de nederlaag tegen Real Sociedad (2-0) in LaLiga. David Alaba keerde terug van een hamstringblessure, terwijl de schorsing van Vinícius en Eduardo Camavinga voorbij was. Ook Karim Benzema en Federico Valverde kwamen in de ploeg. Osasuna verloor midweeks van Barcelona (1-0) en kwam met liefst negen nieuwe spelers aan de aftrap.

Coach Osasuna: 'Boys, dit is voor veel van jullie de enige finale die je ooit gaat spelen. Scherp beginnen en alles geven!' ?? Real Madrid:#ZiggoSport #CopadelRey #RealMadridOsasuna pic.twitter.com/oZk8j36TSY — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) May 6, 2023

Vinícius Júnior was bij vlagen niet af te stoppen voor Osasuna. Dat begon al in de tweede minuut, toen de linksbuiten van Real Madrid op de achterlijn voorbij zijn tegenstander snelde. Vinícius vond in de drukte zijn ploeggenoot Rodrygo, die kon binnentikken: 1-0. Kansen waren er vervolgens over en weer. Real-doelman Thibaut Courtois leek in minuut 25 geklopt door een stift van Abde Ezzalzouli, maar werd op de achterlijn gered door Dani Carvajal. Even daarvoor zag Karim Benzema aan de overzijde een schot weggetikt worden door Sergio Herrera.

??????????????, número ????????! De Braziliaan is wéér trefzeker in de spannende bekefinale ?? Heeft Osasuna nog de energie om terug te komen tegen Madrid? ??#ZiggoSport #CopadelRey #RealMadridOsasuna pic.twitter.com/qN25D8aY0L — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) May 6, 2023

Na ruim een half uur kreeg diezelfde Herrera hulp van de lat om een vrije trap van David Alaba te keren. Ook na rust bleken beide ploegen aan elkaar gewaagd. Lucas Torró tekende na een klein uur spelen met een heerlijke lage dropkick van achttien meter voor de gelijkmaker: 1-1. Real Madrid werd vervolgens andermaal bij de hand genomen door Vinícius, die twintig minuten voor tijd een nieuwe razende versnelling in huis had vanaf de linkerflank. Zijn lage voorzet kwam deze keer niet aan, maar Toni Kroos kreeg uit de kluts wel een schietkans. Zijn poging ketste af op een verdediger, waarna Rodrygo fortuinlijk kon intikken: 2-1. Osasuna zette nog eens vol aan, maar kwam tekort voor een nieuwe gelijkmaker.