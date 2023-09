‘Rodgers komt niet naar De Kuip toe om alleen te verdedigen tegen Feyenoord’

Maandag, 18 september 2023 om 17:45

Dinsdagavond keert Feyenoord eindelijk terug in de Champions League. In De Kuip neemt de regerend landskampioen het op tegen Celtic, dat in het afgelopen seizoen de landstitel van Schotland wist te veroveren. Bij the Bhoys is deze zomer een hoop gebeurd, daar manager Brendan Rodgers terugkeerde en de plaats innam van de succesvolle Ange Postecoglou. In gesprek met Voetbalzone blikt voormalig Celtic-doelman Dorus de Vries, die jaren speelde onder Rodgers, vooruit op de ontmoeting tussen Feyenoord en Celtic.

Door Wessel Antes

De inmiddels 42-jarige De Vries zette in 2019 een punt achter zijn langdurige profcarrière. De laatste jaren van zijn carrière bracht de Beverwijker door in Glasgow, als doelman van het grote Celtic. De Vries kijkt nog altijd met warme gevoelens terug op zijn Schotse avontuur. “Die tijd was geweldig. Ik was al in de nadagen van mijn carrière, dus om dan nog voor Celtic te mogen spelen is prachtig. Celtic is een van de meest iconische clubs ter wereld. Qua achterban, historie en thuishaven. Het mooie is dat de fans hun helden van vroeger blijven eren. Men heeft het nog steeds over de finale van de Europacup 1 in 1967. Overal waar ik kwam voelde ik dat de club bijzonder is, maar vooral tijdens Europese avonden op Celtic Park. Die zijn ongeëvenaard.”

Een waardige deelname aan de Champions League is voor de supporters van Celtic belangrijk, zo stelt De Vries. “Die avonden leven enorm in de stad. Men leeft echt naar de Champions League toe en ziet het als een toetje. Op nationaal niveau moet Celtic altijd alles winnen, maar ook Europees gezien moet er geleverd worden. Voor de fans is het ieder jaar weer een feest wanneer de grootste clubs ter wereld op bezoek komen. Zelf reizen ze ook in groten getale naar uitwedstrijden toe. De Celtic-fans zijn verbaal altijd aanwezig in het stadion.” De Vries werd met Celtic driemaal landskampioen, driemaal bekerwinnaar en won twee keer de Schotse League Cup.

De Vries, die zelf ook aanwezig zal zijn in De Kuip, verwacht veel van de fans van Celtic. “Ik kijk ernaar uit om Celtic en de supporters weer in actie te zien. Dat wordt gewoon genieten. Als ik de fans van Feyenoord een tip mag geven zou ik ze aanraden om naar Glasgow te gaan voor de uitwedstrijd. Glasgow is een geweldige voetbalstad en leent zich perfect voor dit soort uitjes. Als je de kans krijgt om een European Night mee te maken op Celtic Park, moet je dat altijd doen. Daar ga je zeker geen spijt van krijgen!”

De Vries met spits Moussa Dembélé na de gewonnen Old Firm in 2016.

De voormalig jeugdinternational van het Nederlands elftal keepte in totaal vijftien officiële duels voor Celtic. Eenmaal mocht De Vries aantreden in een Champions League-wedstrijd. Op 13 september 2016 stond de doelman onder de lat tegen FC Barcelona in het Spotify Camp Nou. Celtic ging met maar liefst 7-0 onderuit door doelpunten van Lionel Messi (3x), Luis Suárez (2x), Neymar en Andrés Iniesta, waardoor het voor De Vries een avond van de gemengde gevoelens werd. Wel kan hij zeggen dat hij tegen een van de meest legendarische elftallen van Barça ooit heeft gespeeld.

“Mooi dat je daar weer over begint, man. Het was net gezellig en dan moet je daar weer op terugkomen”, zegt De Vries lachend. “Nee, achteraf gezien kan ik natuurlijk gewoon zeggen dat het een bijzondere avond was. Het kwaliteitsverschil tussen Barcelona en Celtic was destijds gewoon enorm. Toch was het spelen in de Champions League voor mij heel speciaal, zeker zo op mijn oude dag bij een prachtclub als Celtic. Op de avond zelf baal je als een stekker van het resultaat, maar nu ben ik er wel trots op dat ik daar heb gestaan, tegen in mijn ogen de beste speler ooit. Ik ben er dankbaar voor dat ik dat nog heb mogen meemaken in mijn carrière. De Champions League is voor elke voetballiefhebber natuurlijk magisch.”

De Vries denkt dat de spelers van Feyenoord gaan genieten van hun eerste Champions League-avond. “Als die tunnel opengaat en de Champions League Anthem zich afspeelt, zul je dat door je hele lichaam heen voelen. Dat soort momenten zijn gewoon bijzonder, het voelde weer even alsof ik als jeugdspeler werd opgeroepen voor het Nederlands elftal en het Wilhelmus zich afspeelde.” De Vries heeft geen relikwieën overgehouden aan de ontmoeting met Messi. “Ben je mal? Op dat moment zit je nog volledig in de emotie van de wedstrijd. Dan is het mijn eer te na om iemand om een shirtje te vragen. Ik vind dat niet oké, maar dat zal mijn persoonlijke mening zijn.” Tijdens het thuisduel met Barcelona (0-2) zat De Vries op de bank. Na afloop wisselde hij van shirt met landgenoot Jasper Cillessen.

Zijn oude club Celtic volgt De Vries nog altijd. “Maar dat doe ik eigenlijk met alle clubs waar ik heb gespeeld.” De Vries keepte in zijn carrière voor achtereenvolgens Telstar, ADO Den Haag, Dunfermline Athletic FC, Swansea City, Wolverhampton Wanderers, Nottingham Forest en dus Celtic. “Hoe de club ervoor staat ten opzichte van mijn periode in Glasgow? Dat is lastig in te schatten. In die tijd waren wij zeer succesvol, want we wonnen nagenoeg alles. Celtic was oppermachtig en had een geweldige trainer voor de groep staan. Dat hij nu terug is op Celtic Park is alleen maar goed voor de club.” De woorden van De Vries sluiten aan bij de huidige vorm van Celtic, dat na vijf competitieduels bovenaan staat met reeds vier punten meer dan Rangers.

De Vries is zeer gecharmeerd van Rodgers als trainer. “Ik weet zeker dat hij nog altijd dezelfde drive en passie heeft om zoveel mogelijk te bereiken met Celtic. Hij wil minimaal hetzelfde evenaren als op zijn termijn hiervoor. De verwachtingen zijn hoog bij de fans in Glasgow, maar dat hoort bij een club van dit kaliber. Brendans voorganger Ange (Postecoglou, red.) heeft het ook heel goed gedaan, vandaar dat hij de stap heeft kunnen maken naar Tottenham Hotspur. Ik denk echter ook dat Brendan zich goed heeft kunnen ontwikkelen bij Leicester City in de afgelopen jaren. Helaas was het laatste jaar minder, maar hij heeft daar ook gewoon twee prijzen gewonnen en goed voetbal gespeeld. Ik denk dat zijn terugkeer een enorm goede invloed gaat hebben op de club Celtic.”

Messi wist De Vries in Barcelona drie keer te verschalken.

Feyenoord

De Vries vond het mooi dat Celtic en Feyenoord aan elkaar gekoppeld werden tijdens de loting van de groepsfase. “Wat ik leuk vind aan de wedstrijd tussen Celtic en Feyenoord is dat er best wel een hevige connectie is tussen beide clubs. Wim Jansen heeft daar in het verleden geweldige prestaties afgeleverd als trainer en Henrik Larsson is een absolute legende bij de supporters van Celtic, ze noemen hem zelfs the King of Glasgow. Dat soort dingen geven zo’n affiche wat extra’s. Sowieso vind ik het voor het Nederlandse voetbal geweldig om Feyenoord weer in de Champions League te zien, dat hebben ze in het afgelopen seizoen ook verdiend afgedwongen. Ik kijk uit naar een leuke pot.”

Wie denkt dat Celtic zich gaat ingraven in De Kuip, zit er volgens De Vries naast. “Brendan is zeer overtuigd van zijn spelersgroep, hij komt niet naar De Kuip toe om alleen te verdedigen tegen Feyenoord. Hij houdt altijd geloof in de kwaliteit van zijn spelersmateriaal en wil verzorgd voetbal spelen. Ingraven zit niet in zijn systeem, het voetbal moet vloeien. Celtic zal indien mogelijk zeker de aanval opzoeken, waardoor ik denk dat het een leuke en open wedstrijd gaat worden. Brendan zal Feyenoords kwaliteiten erkennen, maar deinst niet terug voor een uitdaging. Dat zal hij zijn spelers zeker meegeven.”

De Kuip gaat geen invloed hebben op het veldspel van Celtic, zo denkt De Vries. “Nee, want als speler van Celtic ben je het gewend om op Celtic Park te spelen. Niets ten nadele van De Kuip, want dat is een fantastisch stadion, maar die gasten zijn wel iets gewend. Als je een Old Firm kunt spelen, kun je jezelf ook in De Kuip tegen Feyenoord staande houden. Wel is het natuurlijk gewoon een prachtig uitstapje voor die mannen, want De Kuip is op Europese avonden ook magisch. Dit zijn de wedstrijden die je wil spelen als speler.”

Celtic heeft met de 36-jarige Joe Hart een bekende naam onder de lat staan. De 75-voudig international van Engeland koos in de zomer van 2021 opvallend genoeg voor een transfer naar de Schotse Premiership. “Ik vond het leuk om te zien dat een keeper met zoveel interlands voor het nationale elftal van Engeland voor Celtic kiest. Hij heeft de Premier League gewonnen en kent de klappen van de zweep. Joe staat vol overgave in de goal en heeft enorm veel passie voor het spel. Met zijn atletische vermogen op deze leeftijd is hij nog altijd een fantastische keeper voor Celtic. Ik denk dat hij het Feyenoord in De Kuip nog steeds lastig kan maken.”

De Vries is onder de indruk van Hart als keeper van Celtic.

Harde voorspellingen durft De Vries niet te doen, daar hij fan is van de werkwijze van Arne Slot bij Feyenoord. “Dat hij een goede trainer is weet iedereen, daarom wordt het interessant om te zien hoe Slot het met Feyenoord in de Champions League gaat doen. Als het ook op dit niveau lukt, wordt hij op den duur onhoudbaar voor de club. Ik kijk echt uit naar het duel tussen Feyenoord en Celtic, omdat ik van beide trainers een hoge pet op heb. De supporters zijn de grote winnaar. Op Europese avonden kan van alles gebeuren, want er komt toch nog even wat extra spanning bij kijken. Ik verwacht heel aanvallend voetbal van beide ploegen.”

De Vries denkt dat het voor beide clubs direct een belangrijke ontmoeting is, daar Atlético Madrid en Lazio de twee overige sterke opponenten zijn. “Als je door wil in de Champions League moet je deze wedstrijd eigenlijk wel winnen, vooral Feyenoord natuurlijk in eigen huis. Ook dat maakt de wedstrijd extra interessant. Wat ik hoop? Ik hoop voor Brendan dat hij het goed gaat doen omdat ik hem hoog heb zitten, dus ik gun hem dat succes. Aan de andere kant vind ik Feyenoord gewoon een mooie club. Veel vrienden van mij zijn supporters, dus hen gun ik het ook. Zelf hoop ik vooral op een geweldige wedstrijd en een heerlijke voetbalsfeer.”

Zelf is De Vries dinsdagavond aanwezig in Rotterdam-Zuid. De kaarten heeft hij geregeld via zijn voormalige werkgever. “De kans is groot dat ik even langs ga. Ik had even gevraagd aan de club of het mogelijk was om een kaartje te bemachtigen, dus ik hoop daar snel antwoord op te krijgen. Dan ga ik daar wel even lekker voor zitten? Voor wie ik ga juichen? Het is natuurlijk in De Kuip, maar dan toch wel voor Celtic. Ik heb een verleden daar en ken een aantal spelers uit de selectie die ik het echt gun. Ook heb ik een goede band met Brendan, dus ik hoop dat hij een nieuwe succesvolle periode kan bewerkstelligen als manager van Celtic. Een goed resultaat in De Kuip kan daarbij helpen!”