Roda JC lijdt door basisdebutant zeer duur puntenverlies in jacht op promotie

Roda JC Kerkrade heeft extreem duur puntenverlies geleden in de strijd om directe promotie naar de Eredivisie. De Koempels stevenden lange tijd af op een 1-0 zege op De Graafschap, totdat basisdebutant Maas Willemsen vlak voor tijd voor de 1-1 eindstand tekende. Door het gelijkspel krijgt FC Groningen de kans om op één punt van Roda te komen.

Roda begon stormachtig en kreeg al binnen een minuut een prima kans via Václav Sejk, die uit de draai schoot en net niet genoeg richting de verre hoek schoot om Thijs Jansen te verschalken. Enrique Peña-Zauner kwam ogenblikken later net tekort. Roda bleef aanzetten en beloonde zichzelf alsnog zeer vroeg in het duel. Sami Ouaissa gaf handig mee aan Peña-Zauner, die met links de verre hoek vond: 1-0.

De Graafschap wist niet direct te imponeren, al kreeg het halverwege de eerste helft wel zijn eerste grote mogelijkheid. Basar Önal bevond zich in vogelvrije positie, maar kon niet genoeg kracht achter zijn kopbal krijgen en zag Calvin Raatsie simpel vangen.

Zo scherp als in de beginfase was Roda niet meer, wat De Graafschap houvast bood. De Superboeren zetten steeds meer op en het scheelde niets of de 1-1 verscheen op het scorebord. Önal kwam echter centimeters tekort om binnen te glijden.

De Graafschap vond de weg richting Raatsie steeds beter, al ontbrak het aan het laatste beetje geluk in de voorhoede. In de achterhoede had het dat wel, toen Lion Kaak zich de kaas van het brood liet eten en Peña-Zauner een grote kans onbenut zag laten, mede door goed keeperswerk van Jansen.

De Graafschap begon beduidend beter aan de tweede helft dan de eerste, en werd via andermaal Önal tot tweemaal toe snel gevaarlijk. Eerst stuitte de creatieveling in de korte hoek op Raatsie, die even later opgelucht ademhaalde toen de volgende poging nog geen halve meter naast vloog. Namens Roda liet ook Ouaissa zich zien, maar de creatieveling wist Jansen net niet te passeren.

De wedstrijd leek langzaam maar zeker op een 1-0 zege voor Roda af te stevenen. Met nog vijf minuten voor tijd werd het alsnog plots 1-1. Een hoekschop belandde op het hoofd van Willemsen, die zeer overtuigend binnenkopte. Roda liet nog een enorme kans liggen via Saydou Bangura en dus eindigde het duel in 1-1.

