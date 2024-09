Roda JC Kerkrade wint Limburgse derby van MVV dankzij uitgerekend Dzepar

Roda JC Kerkrade heeft ten koste van MVV Maastricht zijn tweede overwinning van het seizoen geboekt. Er leken geen doelpunten te vallen in het Parkstad Limburg Stadion, totdat uitgerekend ex-MVV'er Orhan Dzepar vlak voor tijd raak kopte: 1-0. Roda klimt zodoende op naar de elfde plaats, terwijl MVV blijft steken op de zeventiende stek.

De eerste kans van het duel was voor de bezoekers uit Maastricht. Sven Braken ontving de bal van Bryan Smeets, maar liet vanuit kansrijke positie na het doelman Justin Treichel echt lastig te maken.

Roda zat niet stil en liet van zich horen via onder meer Cain Seedorf. De middenvelder vond het zijnet.

Op slag van rust had Nabil El Basri MVV op voorsprong moeten zetten. De spits kreeg de bal prompt voor de voeten, maar hij schoot van heel dichtbij recht op Treichel af.

Ook na rust waren de beste mogelijkheden voor de Maastrichtenaren. Zowel Ayman Kassimi als Ilano Silva Timas liet na de 0-1, waar MVV inmiddels wel recht op had, te maken.

In de slotfase maakte Roda de meeste aanspraak op de overwinning. Go Ahead Eagles-huurling Thibo Baeten was plots zeer dicht bij de voorsprong, toen hij zijn voet tegen een voorzet zette en de lat trof.

Een doelpuntloos gelijkspel leek onvermijdelijk te worden, maar vlak voor tijd kwam het toch nog goed voor Roda. Een vrije trap belandde op het hoofd van Dzepar, die fraai binnenkopte in de verre hoek: 1-0.