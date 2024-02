Robinet schiet geweldig raak en dient PEC eerste nederlaag toe sinds 9 december

Almere City FC heeft een typische '0-0-wedstrijd' met 0-1 gewonnen op bezoek bij PEC Zwolle. Thomas Robinet brak twintig minuten voor tijd de ban met een geweldige afstandspegel en maakte dus het enige doelpunt van de wedstrijd. Het was zijn achtste treffer van dit seizoen.

Het eerste gevaar in Zwolle kwam van de voet van Davy van den Berg. De middenvelder van PEC haalde uit van ongeveer 25 meter van het doel, maar zijn poging werd betrekkelijk eenvoudig gekeerd door Nordin Bakker.

Vervolgens werd Almere sterker. Jochem Ritmeester van de Kamp kon uithalen voor het doel, maar besloot af te leggen op PSV-huurling Jason van Duiven, die de bal ver over schoot.

Na rust kwam diezelfde Ritmeester van de Kamp door in de zestien, nadat hij de bal met een sliding had afgepakt van Van den Berg. Dit keer ging hij wel voor eigen succes, maar werd zijn schot gekeerd door Jasper Schendelaar.

De grootste kans voor PEC werd pas in de tweede helft gecreëerd. Thomas Lam gaf een diepe bal op Lennart Thy, die Bakker iets uit zijn doel zag staan en het probeerde. Zijn poging belandde echter vanuit een lastige hoek in het zijnet.

Twintig minuten voor tijd kwamen de bezoekers op voorsprong in het MAC3PARK Stadion. Robinet kreeg de bal buiten de zestien aangespeeld en haalde verwoestend uit in de linkerbovenhoek: 0-1.

Na de openingstreffer van Robinet kwamen beide ploegen niet echt dicht bij een grote kans. Door de overwinning van Almere stijgt de club naar de tiende plaats op de ranglijst. PEC heeft evenveel punten en staat negende met een beter doelsaldo. De laatste keer dat de ploeg van Johnny Jansen had verloren was op 9 december. Toen was NEC met 1-3 te sterk in Zwolle.

?? Thomas Robinet met een schitterende knal én een robot ?????????????????????? ??#pecalm — ESPN NL (@ESPNnl) February 17, 2024

