Robin van Persie wil zakendoen met PSV: vertrek in aantocht

PSV gaat langer door met Matteo Dams, zo onthult Rik Elfrink donderdagmiddag. De Eindhovenaren lichten de optie in het contract van de twintigjarige centrumverdediger, die nu tot medio 2025 vastligt. Tegelijkertijd neemt de club afscheid van Mylian Jiménez. Laatstgenoemde vertrekt mogelijk naar sc Heerenveen, waar Robin van Persie komend seizoen aan het roer staat.



Dams kwam het afgelopen seizoen uit voor Jong PSV en de club wilde hem graag nog een jaar aan zich binden. De centrale verdediger had een contract dat doorliep tot en met 30 juni met een optie voor nog een seizoen. Die optie is geactiveerd.



PSV hoopt dat Dams de komende voetbaljaargang nog een stap vooruit maakt. Afgelopen seizoen was hij al een vaste kracht bij Jong PSV: hij kwam in totaal tot 32 wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

De Eindhovenaren zijn druk bezig met het inrichten van het beloftenelftal. Met linkervleugelverdediger Raf van de Riet werd ook onlangs een mondeling akkoord bereikt over de verlenging van zijn contract. PSV verwacht volgens Elfrink veel van de zeventienjarige back, die komend seizoen zijn debuut zal maken in het betaald voetbal.

Eerder maakte Elfrink al bekend dat PSV zich ook hoopt te versterken met Madi Monamay. De pas achttienjarige centrale verdediger moet worden overgenomen van Bayer Leverkusen, waar hij nog een jaar onder contract staat.

Aan de exitzijde vinden er ook verschuivingen plaats. Mohamed Nassoh, Koen Jansen en Jiménez vertrekken. Laatstgenoemde wordt nog niet goed genoeg geacht voor het eerste elftal en beschikt over een aflopend contract. De kans is groot dat sc Heerenveen óf een buitenlandse club de nieuwe bestemming wordt voor Jiménez.

Tegelijkertijd heeft de transfervrije Jansen een akkoord bereikt met Roda JC over een overstap, terwijl Nassoh per 1 juli naar Sparta Rotterdam vertrekt.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties