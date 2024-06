Schokkende beelden: politie schiet man in Hamburg neer; ook foto wapen duikt op

Er zijn nieuwe beelden opgedoken van de man die in Hamburg met een hakbijl en een Molotovcocktail politieagenten bedreigde dicht bij de Oranje-zone. De man werd uiteindelijk snel overmeesterd door de Duitse politie.

De man verliet een horecagelegenheid en bedreigde volgens de Duitse politie agenten met een een pikhouweel, een soort bijl, en een Molotovcocktail. Hij dreigde de Molotovcocktail aan te steken, waarna de dader in zijn been werd geschoten door de politie.

Het gaat naar verluidt niet om een terreurdaad. Ook zijn er geen aanwijzingen dat de actie met het EK te maken heeft. Het incident gebeurde in de buurt van de fanzone in Hamburg waar supporters van Oranje zich verzamelden.

Op social media gaan beelden rond waarop is te zien hoe de man de politieagenten bedreigt, waarna een politie-actie volgt en de dader wordt overmeesterd. Ook is er op Instagram een foto gepubliceerd van de houweel die de man in zijn handen had.

Een foto van de hakbijl die de man in zijn hand had.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!

Voetbalzone staat voor meepraten over voetbal, maar sommige onderwerpen zijn minder geschikt voor een inhoudelijke discussie. De comments onder dit artikel staan daarom uit.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties