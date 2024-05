Van Persie snapt niets van uitspraken: ‘Waar hebben die mensen het over?’

Dinsdagochtend is Robin van Persie officieel gepresenteerd als de nieuwe hoofdtrainer van sc Heerenveen. In Friesland heeft de topscorer aller tijden van het Nederlands elftal zijn krabbel gezet onder een verbintenis van twee seizoenen.

De veertigjarige Van Persie komt over van Feyenoord Onder 18. Bij de Rotterdammers kon de voormalig voetballer zich nog verder ontwikkelen, daar algemeen en technisch directeur Dennis te Kloese veel vertrouwen in de oefenmeester heeft. Desondanks heeft Van Persie zijn vleugels uitgeslagen en ervoor gekozen om op eigen benen te staan in de Eredivisie.

Bij Heerenveen is hij de opvolger van Kees van Wonderen, een voormalig teamgenoot van de oud-spits. De kersverse oefenmeester kijkt met veel enthousiasme vooruit naar dit nieuwe tijdperk in zijn loopbaan. “Het is een ongelooflijk mooie uitdaging, bij een grote club.”

Vanuit de buitenwacht werd er de afgelopen weken gesproken over een ‘mooie tussenstap’, een benaming waar Van Persie zich totaal niet in kan vinden in deze fase van zijn carrière. “Ik lees niet heel veel, maar af en toe krijg je natuurlijk wel wat mee en dan denk ik bij mezelf: waar heb je het over?”

“Dit is gewoon een geweldige stap voor mij, in meerdere opzichten”, vervolgt Van Persie. “Tegen mijn spelers heb ik het vaak over een reis die je maakt; die reis maak je ook als trainer. Heerenveen is een hele mooie Eredivisie-club met een rijke traditie en trouwe achterban.”

Dit seizoen zijn de supporters van Heerenveen, met uitzondering van wat ingevingen van Osame Sahraoui, nauwelijks verwend op de tribunes. De teleurstellende elfde plaats betekende zelfs dat deelname aan de play-offs al vrij vroeg een gesloten boek was. Van Persie wil de supporters weer redenen geven om op de banken te staan met fraai voetbal.

“Ik wil echt gaan vermaken met aanvallend voetbal, maar men moet niet denken dat omdat ik vroeger aanvaller was, we alleen maar gaan aanvallen. Verdedigen is ook belangrijk, omschakelen is ook belangrijk. Ik kijk er naar uit om heel veel positiviteit en geloof te brengen. We gaan vol goede moed vooruit.”

In 2019 beëindigde Van Persie een roemruchte spelerscarrière die hem langs Feyenoord, Arsenal, Manchester United, Fenerbahçe en opnieuw Feyenoord leidde. Na zijn actieve spelerscarrière ging hij al gauw aan de slag bij Feyenoord als specialisten- en jeugdtrainer. Daar was hij tot en met het huidige seizoen trainer van de Onder 18, waar onder andere zijn zoon Shaqueel in uitkomt.

