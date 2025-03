Feyenoord heeft zaterdag de eerste wedstrijd onder Robin van Persie niet kunnen winnen. De zwaar gehavende ploeg van de nieuwe trainer van de Rotterdammers kwam thuis tegen NEC nauwelijks tot uitgespeelde kansen. Beide ploegen zagen in de tweede helft een doelpunt afgekeurd worden door de VAR: 0-0. Feyenoord raakt de derde plek door het puntenverlies kwijt aan FC Utrecht, terwijl NEC op de twaalfde plaats blijft.

Van Persie moest voor zijn eerste opstelling direct gigantisch puzzelen, omdat Feyenoord maar liefst dertien spelers miste. De Rotterdammers traden aan met een fantasiemiddenveld, bestaande uit nieuweling Oussama Targhalline, linksbuiten Luka Ivanusec en linksback Gijs Smal.

Bij NEC kreeg Bryan Linssen in de spits opnieuw de voorkeur boven Koki Ogawa. Het was voor Linssen zijn eerste wedstrijd in De Kuip sinds zijn vertrek bij Feyenoord in 2022.

De eerste helft stond bepaald niet bol van hoogtepunten. Feyenoord had veruit het meest de bal, maar wist nauwelijks openingen te vinden. NEC werd na een kwartier gevaarlijk via Bram Nuytinck, die zijn kopbal net over getikt zag worden door Timon Wellenreuther.

Feyenoord bleef aandringen, maar kwam niet verder dan een geblokt schot van Anis Hadj Moussa na een half uur spelen. NEC werd vlak voor rust op de counter opnieuw enorm gevaarlijk. Sontje Hansen legde de bal op het hoofd van Vito van Crooij, die Wellenreuther zijn tweede belangrijke redding zag verrichten.

Kort na rust volgde eindelijk een mogelijkheid voor Feyenoord. Quilindschy Hartman zette laag voor op Ivanusec, die naast schoot. Het was daarna opnieuw lang wachten op een hoogtepunt. In de 73ste minuut leek NEC vrijwel uit het niets te scoren. Lars Olden Larsen tikte ook van dichtbij binnen, maar een VAR-check wees uit dat Ogawa de bal in de aanloop met de arm had getoucheerd: afgekeurd dus.

Twee minuten later werd ook een doelpunt van Feyenoord afgekeurd. Igor Paixão dacht met een lage voorzet een doelpunt aan Stephano Carrillo te schenken, maar de assistgever deed dat vanuit buitenspelpositie.

Feyenoord stuurde in de slotfase Dávid Hancko vanuit de verdediging naar de spits. De aanvoerder kreeg de bal in de 88ste minuut ook op het hoofd, maar kon Robin Roefs niet verrassen. Aan de overzijde was er direct daarna een betere kopkans voor Ogawa, die net naast vuurde. Hancko pakte in de slotminuten een gele kaart, waardoor de aanvoerder van Feyenoord geschorst is voor de uitwedstrijd tegen FC Twente.