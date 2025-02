Robin van Persie kan borst natmaken voor één speler bij Feyenoord: ‘Volledig op een dood spoor’

Nu de aanstelling van Robin van Persie bij Feyenoord volledig afgerond is, wordt er uitgebreid gekeken naar de uitdagingen in Rotterdam die de aandacht van de oud-spits vragen. In De Kuip liggen er de nodige dossiers om op te lossen, waarbij De Telegraaf en het Algemeen Dagblad wijzen naar één specifieke speler.

Zaterdagavond stond Pascal Bosschaart (voorlopig) voor het laatst aan het roer tijdens een wedstrijd van Feyenoord. Moeizaam was de 2-1 overwinning op Almere City terdege, de nood van de driepunter evengoed.

In De Kuip was er voor de vierde keer dit Eredivisie-seizoen een basisplaats voor Luka Ivanusec, maar de Kroaat maakte allesbehalve een onuitwisbare indruk en werd in de rust vervangen door Oussama Targhalline.

Marcel van der Kraan zag dat Ivanusec geen toevoeging vormde op het middenveld van Feyenoord. Volgens de clubwatcher is er naast Antoni Milambo en Jakub Moder ‘een sterke derde man’ nodig op het middenrif. “Luka Ivanusec is dat niet”, klinkt het in De Telegraaf.

Mikos Gouka ziet eveneens dat de buitenspeler annex aanvallende middenvelder is een lastig parket zit. De Algemeen Dagblad-journalist spreekt zelfs van een ‘volledig dood spoor’.

Ivanusec werd in de zomer van 2023 voor een behoorlijke transfersom van 8,5 miljoen euro overgenomen van Dinamo Zagreb. Hij werd binnengehaald als linksbuiten, maar stuitte al snel op de aanwezigheid van de beter presterende Igor Paixão.

Dit seizoen raakte Ivanusec bijna volledig in de vergetelheid. Tussen midden december en begin februari kwam hij bijvoorbeeld niet verder dan een invalbeurt van één minuut op bezoek bij Rijnsburgse Boys.