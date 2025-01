Robin van Persie grijnst van oor tot oor nadat Dirk Kuijt groot compliment uitdeelt

Robin van Persie werd donderdagavond voorafgaand aan Quick Boys - sc Heerenveen blij verrast. De trainer van de Friezen ontving namelijk complimenten van Dirk Kuijt, die opgroeide bij de Katwijkse amateurclub en Van Persie jarenlang meemaakte bij het Nederlands elftal.

''Vanavond speel jij een wedstrijd op een veld waar wij heel veel trainingen hebben gehad'', verwijst Kuijt bij ESPN naar het feit dat beide trainers jarenlang samenspeelden in Oranje. ''En nu op Nieuw Zuid in de achtste finale van de beker tegen Noordwijk.''

Kuijt heeft zijn voormalig ploeggenoot hoog zitten. ''Ik geniet van je als trainer. Het is mooi om te zien hoe je Heerenveen nu al bij de hand neemt. En het elftal laat spelen zoals jij wil. Maar vanavond Robin, liever niet'', voegt de voormalig aanvaller daaraan toe met een kwinkslag.

''Mooie woorden van Dirk'', reageert Van Persie al lachend op de videoboodschap van Kuijt. ''En vanavond, ik hoop dat hij geen gelijk krijgt. Maar hartstikke leuk.''

''En ook Dirk doet het trouwens fantastisch als trainer. Het is heel erg leerzaam wat hij allemaal meemaakt. En hoe hij zich staande houdt vind ik heel mooi om te zien', aldus de coach van Heerenveen, die lovend is over Kuijt ondanks de status van hekkensluiter van Beerschot in de Jupiler Pro League.

''Het is een beetje zonder bandjes het diepe in'', schetst Jan Joost van Gangelen vervolgens de situatie van Van Persie en Kuijt als beginnende trainers. ''Voor Dirk geldt dat, en voor mij in principe ook. Ik ben nu een aantal jaar trainer.''

''Ik denk dat hoe eerder je die kans kan pakken, hoe beter. Je moet het ervaren, dan leer je denk ik het meeste. De één zit bij Studio Sport, de ander bij ESPN. En een aantal van ons is zo gek om trainer te worden'', sluit Van Persie af met een kwinkslag.