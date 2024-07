FC Twente-aanvoerder Robin Pröpper staat voor fraaie transfer naar 55-voudig landskampioen

Robin Pröpper is hard op weg naar Rangers FC, zo meldt Tubantia woensdag. De dertigjarige aanvoerder van FC Twente lijkt de subtopper uit Enschede na drie seizoenen te verlaten, een week voor de derde voorronde van de Champions League tegen RB Salzburg.

Volgens de regionale krant is de kans groot dat de transfer van Pröpper op korte termijn wordt beklonken. In de Grolsch Veste ligt de ervaren centrumverdediger nog tot medio 2027 vast, waardoor Twente vermoedelijk een miljoenenbedrag ontvangt.

Transfermarkt schat de huidige marktwaarde van Pröpper op zo’n 3 miljoen euro. Twente pikte de rechtspoot in de zomer van 2021 nog transfervrij op bij Heracles Almelo. Bij Rangers kan Pröpper gaan spelen onder Belg Philippe Clement. Nederlander Andries Ulderink is een van zijn assistenten.

Journalist Leon ten Voorde spreekt van een naderend vertrek met gemengde gevoelens. “Pröpper gaf aan aan dat hij het geen straf zou vinden om zijn loopbaan af te sluiten in Enschede. Tegelijkertijd stond hij ook nog open voor een nieuw buitenlands avontuur. Dat lijkt er nu te gaan komen voor Pröpper, die drie jaar succesvol is geweest bij FC Twente. ”

“Met Pröpper verliest FC Twente één van de leiders van de groep”, gaat Ten Voorde verder. “Een steunpilaar die zowel binnen als buiten het veld een prominente rol bij de club.” Twente begint het seizoen binnenkort met een zwaar tweeluik tegen Salzburg en start de competitie met een uitwedstrijd bij NEC Nijmegen.

Pröpper droeg het shirt van Twente 115 keer in een officiële wedstrijd. Daarin wist hij elf keer te scoren en vier assists af te leveren. Met Mees Hilgers, Max Bruns, Alec van Hoorenbeeck en Julian Mesbahi heeft FC Twente nog vier centrale verdedigers over in de selectie.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!