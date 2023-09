Robertson krijgt lachers op de hand met ‘sneer’ naar Van Dijk en Gakpo

Zaterdag, 2 september 2023

Andrew Robertson heeft de lachers op de hand gekregen na een opmerking over Cody Gakpo en Virgil van Dijk. Toen Ryan Gravenberch zijn nieuwe teamgenoten op het trainingscomplex van Liverpool ontmoette, werd hij warm onthaald door mede-Nederlanders Gakpo en Van Dijk. Ook Robertson kwam de 21-jarige middenvelder ontmoeten. “Finally, a good Dutch player”, grapte de Schot met een knipoog naar Van Dijk en Gakpo.

Gravenberch liet Bayern München op de slotdag van de transferperiode al na één seizoen achter zich en tekende een contract tot medio 2028 op Anfield. Liverpool maakt volgens The Athletic een vast bedrag van veertig miljoen euro over naar Duitsland. Gravenberch moet bij Liverpool het vertrek van Fabinho (Al-Ittihad), James Milner (Brighton & Hove Albion) en Jordan Henderson (Al-Ettifaq) zien op te vangen.

Daarmee komt een einde aan een kortstondig dienstverband van Gravenberch bij der Rekordmeister. De 21-jarige ex-Ajacied kwam in ruim een jaar tijd weliswaar tot 34 wedstrijden voor Bayern, maar werd nooit een onbetwiste basisspeler. In het gros van de duels die Gravenberch speelde in Duitsland was hij invaller, mede door de hevige concurrentie. Zo moest hij onder meer Joshua Kimmich en Leon Goretzka voor zich dulden. Bayern wilde het vertrek van de voormalig Ajacied opvangen door João Palhinha over te nemen van Fulham, maar die transfer is op de slotdag afgeketst.