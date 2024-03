Robert Mühren bezorgt FC Volendam in blessuretijd mogelijk cruciaal punt

FC Volendam heeft zondagmiddag een mogelijk cruciaal punt verzameld in de strijd tegen degradatie uit de Eredivisie. De ploeg van Regillio Simons leek af te stevenen op een 1-0 nederlaag tegen Almere City, totdat Robert Mühren in blessuretijd een punt redde voor de Noord-Hollanders: 1-1. Hekkensluiter Volendam heeft zeven punten minder dan Excelsior en met nog zeven duels te gaan blijft het Andere Oranje degradatiekandidaat nummer één. Almere heeft negen punten meer dan Excelsior en is zo goed als veilig.

Almere was voor rust de bovenliggende partij en had op voorsprong kunnen komen via Yoann Cathline, die knap draaide en zijn schot met links gekeerd zag worden door Volendam-goalie Mio Backhaus. Almere werd zelf ook gevaarlijk via Kornelius Hansen. De Noorse spits rondde keurig met links af in de verre hoek, maar zag zijn treffer afgekeurd worden wegens buitenspel.

Vlak voor rust kreeg Almere opnieuw de mogelijkheid om op voorsprong te komen. Cathline werd diep gestuurd en kwam tot een schot in de zestien. Het ontbrak bij zijn inzet echter aan richting en dus kon Backhaus andermaal reddend optreden.

Ook na rust was Almere de bovenliggende partij en via Cathline kwamen de Flevolanders opnieuw dicht bij de voorsprong. De Fransman stuitte echter opnieuw op Backhaus, die de bal op een vrij acrobatische manier wist te keren. Hansen kreeg uit de rebound een niet te missen kans, die hij, in buitenspelpositie, miste.

Na ruim een uur spelen zette ook Volendam aan. Zo moest Samuel Radlinger tot het uiterste gaan om te voorkomen dat een kopbal van Benaissa Benamar binnenvloog. De Oostenrijkse goalie was enkele minuten later opnieuw goud waard door een spijkerharde inzet van Oskar Buur te keren. Luke Le Roux kwam eveneens dichtbij, maar schoot naast.

Halverwege de tweede helft viel de treffer aan de andere kant alsnog. Peer Koopmeiners slingerde een vrije trap tot bij Adi Nalic, die bij de tweede paal overtuigend binnenwerkte: 1-0. Álvaro Peña dacht het duel te beslissen, maar de Spanjaard schoof de bal centimeters naast en werd direct daarna afgelost door Jason van Duiven.

In de slotfase was het Almere dat nog het nadrukkelijkst op zoek ging naar een doelpunt. De ploeg van Pastoor kreeg de nodige standaardsituaties mee, waar geen rendement uitgehaald werd. Volendam besloot met lange ballen naar voren op goed geluk te spelen en uit één van die lange ballen viel de gelijkmaker van Mühren, die kalmpjes binnenprikte: 1-1.

