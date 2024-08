Robert Lewandowski bezorgt FC Barcelona drie punten bij debuut Hansi Flick

Hansi Flick is zijn periode als trainer van FC Barcelona goed begonnen. Het eerste LaLiga-duel onder de Duitse trainer werd met 1-2 gewonnen van Valencia. Robert Lewandowski maakte beide treffers namens de bezoekers, terwijl Hugo Duro iets terugdeed.

Barcelona begon zonder de nog altijd geblesseerde Frenkie de Jong. Wel waren er basisplaatsen voor jongelingen Marc Bernal (17), Pau Cubarsí (17), Marc Casadó (20) en EK-ster Lamine Yamal.

In de eerste helft zat het venijn hem vooral in de staart. Vlak voor rust kwam Valencia op 1-0 via Duro, die een voorzet van Diego López binnenkopte. In eerste instantie werd de doelpuntenmaker nog afgevlagd wegens buitenspel, maar de VAR zag dat dat onterecht was en keurde het doelpunt goed.

LaLiga Celta Vigo CEL 2024-08-23T17:00:00.000Z 19:00 Valencia VAL

LaLiga Barcelona BAR 2024-08-24T17:00:00.000Z 19:00 Athletic Bilbao ATH

Toch ging de thuisploeg niet met een voorsprong de rust in. Diep in de blessuretijd tekende Lewandowski namelijk voor de 1-1. Hij gleed binnen nadat een voorzet van Alejandro Baldé werd teruggelegd door Yamal.

Barcelona had de smaak te pakken en ging in de tweede helft verder waar het gebleven was. De bal ging op de stip na een overtreding van Cristhian Mosquera op Raphinha, en Lewandowski benutte de strafschop: 1-2.

In het restant van de wedstrijd was Barcelona nog een aantal keer dicht bij de derde treffer. Scoren wisten de bezoekers echter niet meer te doen, maar datzelfde gold voor Valencia.

Daarmee staat Barcelona voorlopig gedeeld eerste in LaLiga, samen met Celta de Vigo. Valencia bezet samen met Deportivo Alavés juist de laatste plek.