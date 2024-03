RKC knokt zich knap terug tegen Heerenveen en is van zestiende plek af

RKC Waalwijk heeft zaterdag tegen sc Heerenveen een verdienstelijk punt gepakt in de strijd tegen degradatie: 1-1. De formatie van trainer Henk Fraser poetste een achterstand weg en maakte met name na rust indruk met het dappere aanvalsspel. RKC wipt over Excelsior heen en staat nu op plek vijftien in de Eredivisie.

Pelle Van Amersfoort had in de tweede minuut al kunnen scoren. De aanvaller tikte de bal langs doelman Etienne Vaessen, maar zijn inzet werd op tijd van de lijn gehaald door de RKC-defensie. Het was een levende beginfase, want aan de overzijde stuitte de doorgebroken David Min op de alerte Heerenveen-doelman Mickey van der Hart.

Heerenveen had voor rust het meeste balbezit, maar wist dat overwicht niet om te zetten in doelpunten. Bij de Friezen was met name vleugelaanvaller Patrik Walemark enorm bedrijvig op de helft van de thuisclub. RKC wist ook niet te scoren, waardoor beide ploegen met een 0-0 tussenstand de kleedkamers opzochten halverwege.

De bezoekers uit Friesland kwamen fris uit de kleedkamer en braken de ban in minuut 53. Van Amersfoort kopte raak uit een voorzet van Osame Sahraoui. Heerenveen kon maar een kwartier genieten van de voorsprong. Een schot van Kevin Felida werd onderweg aangeraakt, waardoor Van der Hart kansloos was: 1-1.

RKC voelde dat er meer te halen was en drukte Heerenveen achteruit. Van der Hart moest tot twee keer toe redding brengen bij inzetten van Min, die wederom de voorkeur kreeg boven Michiel Kramer. De boomlange spits vond kort daarna de keeper van Heerenveen op zijn weg toen de ingevallen Chris Lokesa hem vanaf links probeerde te bereiken.

Fraser wilde per se winnen en bracht Kramer binnen de lijnen voor de moegestreden Mats Seuntjens. De wissel bracht RKC echter niet de broodnodige drie punten. De Waalwijkers nemen in ieder geval de vijftiende plaats over van Excelsior, dat zaterdag met 3-0 verloor van Go Ahead Eagles en nu zestiende staat.

