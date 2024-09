RKC haalt bakzeil na persoonlijk akkoord met smaakmaker SC Cambuur

RKC Waalwijk heeft zonder succes Silvester van der Water proberen los te weken bij SC Cambuur. Dat meldt Chris Tempelman, verslaggever van Voetbal International. Van der Water wil zelf graag de overstap maken, maar Cambuur laat hem niet gaan. RKC zal zo verder moeten zoeken naar aanvallende versterkingen.

RKC haalde na vier Eredivisie-duels nog geen punt en wil, nu de transferdeadline nadert, zich nog van flink wat impulsen voorzien. Een van die impulsen had Van der Water moeten zijn, die indruk maakt aan de start van het Keuken Kampioen Divisie-seizoen.

De linksbenige rechtsbuiten speelde bijvoorbeeld al zijn tegenstander zoek tegen TOP Oss, die daardoor nog voor rust naar de kant moest. Cambuur wil Van der Water echter niet laten gaan.

De Leeuwarders raakten al een sterkhouder kwijt in Milan Smit en zien in Van der Water een te belangrijke spil om ook nog te verliezen. Mede door zijn Eredivisie-ervaring denkt Cambuur niet makkelijk een vervanger van dezelfde kwaliteit binnen te kunnen halen.

Van der Water werd in de tweede helft van vorig seizoen nog aan PEC Zwolle verhuurd. Toen was de 27-jarige vleugelspits goed voor één treffer in twaalf duels.

Toch: versterking zal er moeten komen bij RKC. De ploeg van Henk Fraser scoorde nog maar twee keer in vier Eredivisie-duels, beide keren via middenvelder Ruben van der Venne.

Wel gaat de van FC Nordsjaelland afkomstige Mads Hansen maandag gepresenteerd worden. Hansen, die al 77 duels speelde voor Nordsjaelland, is net als Van der Water een rechtsbuiten en moet spits Oskar Zawada van aanvoer gaan voorzien.