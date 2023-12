RKC geeft thuiszege in slotfase binnen zes minuten helemaal uit handen

Zaterdag, 2 december 2023 om 22:03 • Jordi Tomasowa

Excelsior heeft zaterdagavond een punt overgehouden aan het uitduel met RKC Waalwijk. De thuisploeg leek op weg naar een probleemloze zege na twee doelpunten van Yassin Oukili, maar late treffers van Dario Van den Buijs (eigen goal) en Julian Baas maakten de voorsprong teniet: 2-2. Door de remise staat Excelsior negende in de Eredivisie, RKC bivakkeert op de dertiende plaats.

Voor Henk Fraser was er na de 2-1 zege van RKC op PEC Zwolle van een week geleden geen reden om wijzigingen in zijn basiself door te voeren. Bij Excelsior ontbrak de van Ajax gehuurde middenvelder Kian Fitz-Jim. De middenvelder werd vervangen door Redouan el Yaakoubi.

RKC begon fel aan de wedstrijd en kreeg via Filip Stevanovic en Chris Lokesa de eerste kansen van de wedstrijden. Het waren speldenprikken, maar na 21 minuten spelen was het wél raak. Oukili kon de bal binnenlopen op aangeven van Julian Lelieveld: 1-0.

Het duurde drie minuten voordat ook de VAR de goal had goedgekeurd. Kramer stond eerder in de aanval op de rand van buitenspel. Tot opluchting van het thuispubliek kreeg hij uiteindelijk het voordeel van de twijfel.

Excelsior kreeg vroeg in de tweede helft de uitgelezen kans om de stand weer in evenwicht te brengen, nadat Yassin Oukili zomaar inleverde bij Couhaib Driouech. De aanvaller dribbelde naar binnen, alleen schoot hij vervolgens over.

Het bleek een dure misser, want luttele minuten later kwam RKC op gelukkige wijze op 2-0. Oukili mocht uithalen van rand zestien en zag zijn inzet via Excelsior-middenvelder Baas in het Waalwijkse doel rollen.

Met net zoveel fortuin maakten de Kralingers een kwartier voor tijd ook de aansluitingstreffer. Driouech moest alle zeilen bijzetten om de bal binnen te houden en gaf voor op Nikolas Agrafiotis. De spits kon koppen, maar deed dat op het lichaam van RKC-verdediger Van den Buijs, die vervolgens de bal achter doelman Etienne Vaessen zag verdwijnen: 2-1.

Excelsior pakte direct door via Baas. De middenvelder mocht aanleggen voor een vrije trap vanaf een meter of twintig en gaf Vaessen het nakijken: 2-2. Het was een flinke domper voor de thuisploeg, die niet bij machte was om alsnog een overwinning uit het vuur te slepen.