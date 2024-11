Rio Ferdinand over vertrek Van Nistelrooij: ‘Zo’n iemand als assistent hebben is niet makkelijk’

Rio Ferdinand heeft een suggestie gedaan in zijn podcast waarom Rúben Amorim niet verder wil met Ruud van Nistelrooij in zijn staf. De Engelsman denkt dat het voor de Portugees niet makkelijk zou zijn om de Nederlander naast zich te hebben op de bank.

Ruud van Nistelrooij keerde deze zomer terug bij zijn geliefde Manchester United als assistent-trainer van Erik ten Hag. De voormalig PSV-trainer wees een aanbod van Burnley om als hoofdtrainer aan de slag te gaan af.

Na het ontslag van Ten Hag nam Van Nistelrooij het roer tijdelijk over als interim-trainer. Onder zijn leiding wist United drie keer te winnen in vier wedstrijden.

Maandag kwam naar buiten dat de clublegende de deur werd gewezen op Old Trafford. Nieuwe trainer Amorim neemt zijn eigen staf mee en daardoor moeten naast Van Nistelrooij ook Nederlanders René Hake, Jelle ten Rouwelaar en prestatieanalist Piet Morel vertrekken.

Ferdinand snapt de beslissing van de 39-jarige Portugees wel. “Het is ook niet makkelijk om zo'n iemand naast je op de bank te hebben. De fans houden van hem. Ze hielden van hem voor zijn interimperiode, en houden nu nog meer van hem.”

“Als de resultaten omslaan, of er hobbels in de weg staan, zullen ze zeggen dat ze Ruud als manager willen hebben. Hij is en blijft een Manchester United-legende. We zijn dankbaar voor zijn bijdrage, en de manier waarop hij zijn rol heeft benaderd gedurende zijn tijd bij de club. Hij zal voor altijd zeer welkom zijn op Old Trafford”, besluit de voormalig verdediger.