Rik Elfrink heeft nieuws over de inzetbaarheid van Noa Lang

Dinsdag, 17 oktober 2023 om 15:02 • Jan Hoeksema • Laatste update: 15:16

Noa Lang was dinsdag niet aanwezig op de training van PSV. Het is daarom nog maar de vraag of de aanvaller zaterdag mee kan doen tegen Fortuna Sittard. Dat meldt Rik Elfrink namens het Eindhovens Dagblad.

De smaakmaker raakte geblesseerd in het laatste competitieduel tegen Sparta Rotterdam (0-4 winst) en liet daardoor al de huidige interlandperiode met Oranje schieten.

Tegen Sparta moest de linksbuiten het veld al in de eerste helft verlaten. Zijn trainer Peter Bosz ging er aanvankelijk vanuit dat zijn buitenspeler 'gewoon' beschikbaar zou zijn na de interlandbreak.

Dat Lang tegen Fortuna minuten kan maken is echter geen uitgemaakte zaak. Later deze week maakt de medische staf van PSV daar een definitieve beslissing over. In afwachting daarvan deed Lang nog niet mee met de laatste groepstraining.

Dat laatste geldt ook voor Malik Tillman. De Amerikaan liet eveneens de interlands met zijn land schieten en bleef achter in Eindhoven. Ook voor Tillman is het nog maar de vraag of hij minuten kan maken aankomende Eredivisie-speelronde.

Terugkerende verdedigers

Twee spelers die wél weer onderdeel uitmaakten van de groepstraining bij PSV zijn Mauro Júnior en Armando Obispo. Beide verdedigers zijn op de weg terug van een langdurige blessure.

Mauro speelde sinds februari van dit jaar geen enkele minuut meer voor de Eindhovenaren, terwijl Obispo sinds maart niet meer in actie kwam. De twee zijn nog niet direct weer beschikbaar voor PSV. De club ziet de spelers eerst graag minuten maken in een oefenwedstrijd.