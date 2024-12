Richard Ledezma draagt goal tijdens PSV - FC Twente op aan zieke opa: 'Erg emotioneel doelpunt'

Het was misschien dan niet de allermooiste treffer tijdens de 6-1 zege van PSV op FC Twente vrijdagavond, maar de vijfde Eindhovense goal was een fraai kunststukje van Richard Ledezma. De Amerikaan draagt het doelpunt op aan zijn zieke opa, zo vertelt hij na afloop.

Ledezma, van origine een middenvelder met vooral aanvallende intenties, laat zich dit seizoen gelden als rechtsback. Dat de 24-jarige PSV'er op die positie speelt, is geboren uit noodzaak, maar het gaat hem bijzonder goed af.

Zo ook vrijdagavond. Opkomend op de rechterflank werd Lezema gevonden door Noa Lang, waarna de enkelvoudig Amerikaans international snoeihard Przemyslaw Tyton passeerde.

"Om eerlijk te zijn, ik sprak gisteren met mijn opa. Hij heeft kanker, dus deze was voor hem", draagt Ledezma de goal op het persmoment na de wedstrijd op aan zijn grootvader. "Het was een geweldig moment voor mij."

"Een vriend van me werd vandaag geopereerd, dus het was ook voor hem. Het was een erg emotioneel doelpunt voor me", aldus een openhartige doelpuntenmaker.

Ledezma vierde zijn treffer door een hart te maken met zijn handen. "Er gingen veel emoties door mij heen. Ik maakte een hart voor hem", doelt de rechtsback-geworden middenvelder op zijn opa. "Hij heeft een operatie gehad, maar er zijn twee tumoren teruggekomen. Hopelijk komt hij daar ook doorheen. Mijn opa betekent veel voor me. Dit is zwaar, maar dat maakt me sterk. Mijn opa is een sterke man, hij zal hier doorheen komen."

Eerste seizoen als rechtsachter

Ook Ledezma's sportieve ontwikkeling komt ter sprake. Meer en meer voelt hij zich als een vis in het water op zijn nieuwe positie. "Het is een proces. Dit is mijn eerste seizoen als rechtsback, dus ik heb zeker nog veel te leren. Ik word iedere wedstrijd comfortabeler. Ik moet blijven pushen en zo doorgaan."