Ricardo Pepi schittert met hattrick voor PSV in matige Lichtstadderby

PSV is er op het nippertje in geslaagd de Lichtstadderby van FC Eindhoven te winnen. De ploeg van trainer Peter Bosz keek lange tijd tegen een 1-2 achterstand aan, maar dankzij een hattrick van Ricardo Pepi, die de winnende vlak voor tijd vanaf elf meter binnenschoot, won PSV alsnog: 3-2.

Na een weinig spectaculair eerste half uur kwam PSV op voorsprong. Hirving Lozano werd bediend in de diepte. De Mexicaan legde de bal met een chipbal panklaar voor Pepi, die van dichtbij niet meer kon missen: 1-0.

Tien minuten voor rust was daar plots de gelijkmaker. De verdediging van PSV kreeg de bal niet weg en na een scherpe voorzet vanaf de linkerkant was het Sven Blummel die vanuit een moeilijke hoek het dak van het doel vond: 1-1.

Een klein kwartier na rust wist Eindhoven zelfs de leiding te grijpen. Matteo Dams ging op de voet staan van een tegenstander in de zestien en dus mocht de club uit de Keuken Kampioen Divisie een strafschop nemen. Ozan Kökçü pakte zijn verantwoordelijkheid en schoot via de hand van Drommel raak: 1-2.

In de zeventigste minuut maakte PSV de gelijkmaker. De bal kwam via een klein gelukje voor de voeten van Pepi, die met buitenkant voet knap afrondde in de verre hoek: 2-2.

PSV ging op jacht naar de winnende treffer en met name Jason van Duiven werd gevaarlijk. Zijn eerste poging was te zacht en kon derhalve worden opgeraapt door Jorn Brondeel. Bij zijn tweede kans raakte hij de bal niet vol genoeg en dus leek het bij 2-2 te blijven.

In de absolute slotfase verdiende PSV een strafschop. Van Duiven werd licht op zijn voet getikt en het was aan Pepi om de bal in de hoek te knallen. El Trén slaagde in zijn missie en zo voorkwam hij dat er een strafschoppenserie aan te pas moest komen en tankte hij het nodige vertrouwen.

