Reservekeeper Ajax meldt zich op Instagram voor bericht aan recordbreker Remko Pasveer

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Géronimo Rulli, die de recordbrekende Remko Pasveer mooie woorden toewerpt op de clubkanalen van Ajax.

Toen donderdag de basiself voor het duel tegen FK Vojvodina bekend werd, werd duidelijk dat Pasveer een record zou gaan vestigen. Met 40 jaar en 260 dagen werd de ervaren sluitpost namelijk de oudst spelende Ajax-speler ooit.

Daarmee nam Pasveer het record over van Maarten Stekelenburg, die ruim twee jaar geleden tegen sc Heerenveen de nieuwe recordhouder werd. De inmiddels gestopte doelman was toen 39 jaar en 231 dagen oud, meer dan een jaar jonger dan Pasveer afgelopen donderdag.

“Age is just a number”, schrijft Ajax dan ook bij een Instagram-post waarin de nieuwe recordhouder gehuldigd wordt. Collega-doelman Rulli is er snel bij om zijn vriend te feliciteren. “Je verdient het passi!”, schrijft de Argentijnse goalie bij de post. Rulli behoorde donderdag zelf niet tot de selectie door zijn deelname aan de Olympische Spelen met Argentinië Onder 23.

Ook als Rulli terug is, lijkt Pasveer echter het seizoen in te gaan als eerste keus bij Ajax. De veteraan heeft ook al een streepje voor op Diant Ramaj, al gaat het gerucht dat dat mogelijk met Ajax’ benarde financiële positie te maken heeft.

De Amsterdammers moeten deze zomer verkopen en zouden aan Ramaj een fikse transfersom kunnen overhouden. In ieder geval hopen enkele Ajax-fans dat de jonge Duitser snel weer tussen de palen komt te staan.

“Ja leuk, nu weer Ramaj”, reageert een Instagram-gebruiker onder de post. En: “Ramaj mag er wel weer in na vandaag”, aldus een ander na de wedstrijd van donderdag. Pasveer maakte daarin bij vlagen een weifelende indruk. Met name in de beginfase oogde de Tukker erg onzeker, al kostte dat Ajax uiteindelijk niet de kop. De manschappen van Farioli zegevierden met 1-0.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste Ajax-nieuws? Word nu lid van het Ajax Zone WhatsApp-kanaal!