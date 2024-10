René van der Gijp ziet 'enorm talent' rondlopen bij Curaçao: 'Te vroeg gekozen'

René van der Gijp is onder de indruk van Livano Comenencia. De voormalig jeugdspeler van PSV, tegenwoordig actief bij Juventus, is international van Curaçao en is volgens Van der Gijp een 'enorm talent'. De analist suggereert bij Vandaag Inside dat de geboren Bredanaar te vroeg voor Curaçao heeft gekozen.

De twintigjarige Comenencia speelde tussen 2011 en 2023 in de jeugdopleiding van PSV, waar hij tot de beloftenploeg reikte. Ondanks zestig optredens in de Keuken Kampioen Divisie maakte Comenencia nooit zijn officiële debuut in de hoofdmacht van PSV.

In de zomer van 2023 vertrok Comenencia naar Juventus, waar hij inmiddels 47 keer in actie is gekomen voor de in de Serie C actieve beloftenploeg. De rechter middenvelder, wiens contract aan het einde van het seizoen afloopt, was daarin goed voor drie doelpunten en acht assists.

Begin deze maand werd bekend dat bondscoach Dick Advocaat van Curaçao Comenencia voor het eerst in zijn selectie had opgenomen. Comenencia, die vijftien keer uitkwam voor vertegenwoordigende Nederlandse jeugdelftallen, staat na de dubbele ontmoeting met Grenada op twee caps en liet een uitstekende indruk achter op Van der Gijp.

"Zo'n jongen heeft nu al gekozen voor Curaçao", uit Van der Gijp zijn verbazing na het zien van een fraaie dribbel van Comenencia. "Twintig jaar. Beetje vroeg. Dick zei ook dat hij een groot talent is."

Tafelgenoot Johan Derksen stelt dat Comenencia 'de enige is die daar kan voetballen'. "Het is een enorm talent", antwoordt Van der Gijp. "Juventus heeft vier miljoen betaald hè, voor dat ventje. En hij speelde in het tweede van PSV."

Het bedrag dat PSV overhield aan Comenencia is overigens wel iets lager dan vier miljoen euro. Het Eindhovens Dagblad meldde medio 2023 dat PSV een vaste som van bijna een miljoen euro incasseerde. Via bonussen kan de totaalsom oplopen naar 2,8 miljoen euro.

Overigens zou Comenencia, die in februari 21 wordt, in theorie nog kunnen switchen naar het Nederlands elftal. Spelers mogen tot hun 21ste drie officiële interlands spelen voor een land en daarna alsnog switchen van voetbalnationaliteit.