René van der Gijp: ‘Zelfs zijn eigen vrouw noemt hem een kutkeeper’

Vandaag Inside laat maandagavond weinig heel van Andries Noppert. De doelman van sc Heerenveen ging zondag tegen AZ (2-2) andermaal pijnlijk in de fout en is mikpunt van spot bij de talkshow op SBS 6.

Noppert maakte al een onzekere indruk bij het eerste tegendoelpunt, een kopbal van Vangelis Pavlidis. De tweede goal van AZ was nog veel knulliger. Daarbij trapte Noppert de bal tegen zijn eigen verdediger Pawel Bochniewicz op, die daardoor een eigen doelpunt maakte.

"Het is ook voor de vrouw van die jongen vervelend", zegt René van der Gijp met een knipoog over Noppert. "De eerste keer zegt die nog: 'Joh, kan een keer gebeuren.' Maar na tien keer kun je dat niet meer zeggen. Na tien keer zegt die vrouw waarschijnlijk ook: 'Je bent een kutkeeper.'"

Johan Derksen vindt dat het tijd is voor een nieuwe keeper bij Heerenveen. "Ik zit dat nu een jaar te bekijken. Die man is niet uit vorm, nee die is helemaal weg. Er is niets meer over van de keeper van het Nederlands elftal." Noppert speelde alle wedstrijden van het Nederlands elftal op het WK 2022 in Qatar.

Kees van Wonderen staat volledig achter Noppert. "Zijn trainer gaat hem dan als een demagoog steunen door te zeggen: 'Mensen die in de problemen zitten moeten we steunen', en zo. Hem moet je niet meer steunen", vindt Derksen.

Derksen weet dat Van Wonderen een probleem heeft: "Hij heeft twee keepers die nog nooit in een eerste elftal hebben gespeeld." De analist doelt op Bernt Klaverboer en Jan Bekkema.

"En ze hebben Micky van der Hart", merkt Wilfred Genee op. "Die kun je er niet inzetten", reageert Derksen gedecideerd. "Die heeft bij iedere club gefaald."

Toch vindt Derksen dat Van Wonderen moet ingrijpen. "Het moet zo langzamerhand wel afgelopen zijn met Noppert, want de club is in de problemen, de trainer heeft al een keer witte zakdoekjes gezien dankzij Noppert, en ook de spelers zullen zeggen: 'Hij kost ons iedere week punten.' Op een gegeven moment is het afgelopen."

Derksen kent weinig mededogen met Noppert. "Hij moet een grote jongen zijn. Ik denk dat hij nu tien wedstrijden achter elkaar faalt. Het is meer dan een keer een slechte dag."

