René van der Gijp slacht 4 Oranje-internationals: ‘Zij hebben één hersencel!’

René van der Gijp is enorm geschrokken van het gebrek aan communicatievaardigheden van een aantal Oranje-internationals. Dat laat hij weten in de podcast KieftJansenEgmondGijp, waarin hij vervolgens snoeihard uithaalt.

Het onderwerp komt ter sprake naar aanleiding van het interview dat tennisser Novak Djokovic gaf na afloop van de door hem verloren Wimbledon-finale tegen Carlos Alcaraz. Djokovic sprak tegen de pers lovend over zijn tegenstander.

Van der Gijp is onder de indruk van de houding van de Serviër en trekt daarbij de vergelijking met vier Oranje-internationals. “Ik was verschrikkelijk onder de indruk van zijn woorden. De manier waarop hij alles vertelde”, begint hij.

“Dan zie ik gelijk weer Georginio Wijnaldum, Virgil van Dijk en Memphis Depay zitten”, gaat hij verder. Michel van Egmond haakt in op zijn collega: “Ik snap wel dat zij niet zitten te wachten op die interviewtjes met Jeroen Stekelenburg, maar zij snappen niet dat een interview héél veel waarde kan hebben.”

“Zoals jullie nu over Djokovic praten, zo zouden jullie ook over Depay kunnen praten als hij zich iets anders opstelt”, gaat Van Egmond in op de houding van de Oranje-spits.

“Als ik naar Van Dijk zit te kijken, weet ik ook wel dat het niet waar is wat hij zegt”, reageert Van der Gijp, die de geloofwaardigheid van de internationals in twijfel trekt.

“Als ik naar Van Dijk, Wijnaldum, Memphis en Steven Bergwijn kijk, dan overheerst bij mij maar één gevoel: één hersencel”, zo luidt het vernietigende oordeel van Van der Gijp. “Ik zeg niet dat dat ook echt waar is, maar zo komen ze wel op mij over”, besluit hij.

