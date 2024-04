René van der Gijp onthult viertal favoriete spelers van Ferguson bij Man United

In de nieuwste aflevering van de podcast KieftJansenEgmondGijp doen de tafelheren een quiz. Zo wordt er gevraagd wie de beste vier spelers zijn waarmee succestrainer Sir Alex Ferguson heeft gewerkt en doen René van der Gijp en Wim Kieft zelf ook een boekje open over de medespelers die hen het meest zijn bijgebleven.

De heren aan tafel zijn druk in gesprek wanneer ‘quizmaster’ Van der Gijp de vraag opgooit welke selecte groep wereldspelers op trainer Ferguson de meeste indruk hebben achtergelaten. Rob Jansen en Kieft denken er twee te weten en reageren met Éric Cantona en Roy Keane.

Alleen de Franse spits, die tussen 1992 en 1997 furore maakte in het noordwesten van Engeland, komt terug in de lijst. Het overige drietal spelers dat er nog bij hoort bestaat uit Cristiano Ronaldo, Paul Scholes en Ryan Giggs, zo liet de voormalig trainer van the Red Devils eerder in een interview weten.

De hosts zijn het overwegend eens met de opsomming van de Schotse manager, maar opperen ook nog David Beckham, Ruud van Nistelrooij, Jaap Stam en Edwin van der Sar. Vervolgens vertelt Van der Gijp ook welke pupil van Pep Guardiola de meeste potentie had.

“Aan Guardiola werd laatst gevraagd welke speler de meeste potentie had van iedereen met wie hij had gewerkt. Hij zei Phil Foden, en dus niet Lionel Messi, waar hij echt van dacht: beter dan dit wordt het niet.” Overigens zei Guardiola er direct achteraan dat hij Messi pas ontmoette toen laatstgenoemde veel ouder was dan dat Foden was toen de Spaanse manager hem voor het eerst ontmoette.

Michel van Egmond is vervolgens benieuwd wie de beste medespelers waren waarmee Van der Gijp heeft samengespeeld. De 63-jarige voetbalanalist heeft niet lang nodig om daar een antwoord op te geven. “Marco en Ruud”, doelt de Dordtenaar op Van Basten en Gullit. “Die noem ik wel samen, want dat waren allebei hele grote spelers. Frank Rijkaard was ook goed, maar dit waren er wel twee die er echt bovenuit staken.”

Kieft deelt als laatst ook de drie beste spelers met wie hij gespeeld heeft. Het illustere rijtje bestaat uit Johan Cruijff, Van Basten en de Braziliaanse ster Romário. De geboren Amsterdammer had een rijke carrière die hem langs Ajax, Pisa, Torino, PSV en Bordeaux bracht. Kieft is tevens 43-voudig international van het Nederlands elftal.

