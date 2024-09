René van der Gijp komt met dringend advies voor Mohamed Ihattaren na transfer naar RKC Waalwijk

René van der Gijp en Johan Derksen hebben weinig vertrouwen in een succesvolle afloop van het avontuur van Mohamed Ihattaren bij RKC Waalwijk. In het programma Vandaag Inside laat het analistenduo weten het de aanvallende middenvelder te gunnen, maar met name Derksen heeft een laag beeld van de mentaliteit van Ihattaren.

“Onze vriend Ihattaren wil nu terugkeren in de Eredivisie”, zo begint Van der Gijp. “Ik raad hem aan even naar de eerste helft van Florian Wirtz tegen Feyenoord te gaan kijken. Dat moet hij dus zometeen gaan doen. Nu kan hij zich nog bedenken.”

Johan Derksen reageert ook meteen op de terugkeer van Ihattaren in de Eredivisie. “Bram Bakker staat wel dag en nacht voor hem klaar, dat vind ik wel goed. Het is wel echt zijn allerlaatste kans, want het is RKC of de goot in.”

De analyticus houdt er overigens geen rekening mee dat het avontuur in Waalwijk een succes wordt. “Nee, ik heb er geen vertrouwen in. Het is een slapzak eerste klas. Hij houdt maar het excuus dat zijn vader is overleden, maar op een gegeven moment kom je ook een keer door een rouwproces heen. Dat moet je niet als excuus blijven aanvoeren”, aldus Derksen.

Van der Gijp denkt dat het overlijden van de vader van Ihattaren ook een motiverend effect had kunnen hebben. “Het is verschrikkelijk, en ik denk dat die man maar één ding gewild had: dat zijn zoon zou doorbreken als voetballer.”

Derksen sluit zich aan bij zijn collega. “Het had voor hem een motivatie moeten zijn om juist door te gaan. Maar hij heeft de ruggengraat van een banaan. Hij heeft alle kansen van de wereld gehad en hij heeft veel mensen laten vallen.”

“Nu heeft iemand hem zo gek gekregen om het nog een keer te proberen. Ik gun het die jongen van harte en ik hoop dat het hem lukt, want iedereen steekt er ook veel tijd in. Ook bij Ajax heeft hij de ideale kans gehad, maar helemaal verprutst”, besluit Derksen.