René Hake hekelt Nijhuis: ‘Hij zal komende week wel weer ergens op tv zitten...’

René Hake heeft geen goed woord over voor Bas Nijhuis. De trainer van Go Ahead Eagles verscheen na afloop van Go Ahead - Almere City (1-1) voor de camera bij ESPN en was hard voor de leidsman. Ook Marciano Vink sprak in de studio van ESPN van een gigantische fout.

Go Ahead kwam in de Adelaarshorst al na elf minuten spelen op voorsprong. Oliver Edvardsen schoot raak van binnen de zestien. Luttele minuten later kopte Thomas Robinet de eindstand op het scorebord: 1-1.

Een kwartier voor tijd hielden de meegereisde Almere-fans hun hart toch even vast. Jakob Breum werd in het strafschopgebied gevloerd, maar kreeg geen penalty van Nijhuis. Breum kreeg zelfs geel voor een schwalbe.

De leidsman van dienst werd vervolgens naar de kant geroepen door de VAR, die zijn bedenkingen had bij de keuze van Nijhuis. De veelbesproken scheidsrechter legde de bal ook na het bekijken van de beelden niet op de stip en draaide tevens de gele prent niet terug.

“Ik begrijp het niet meer”, begint Vink zijn betoog. “Ik weet niet of het aan het warme weer ligt… Hier geeft Nijhuis geel voor een schwalbe en dan wordt hij dus door de VAR geroepen. De VAR vindt het dus een penalty, net als ik.”

“Hij zegt dus van niet, en de gele kaart blijft staan”, zegt Vink vol onbegrip. Ook Go Ahead-trainer Hake was na afloop kritisch op het optreden van de veelbesproken arbiter.

“Bas wordt gecorrigeerd door de VAR en moet gewoon een keer luisteren. Hij zal komende week wel weer ergens op tv gaan zitten en proberen uit te leggen dat het allemaal weer interpretabel is. Zoals wel vaker. Dat is wel echt zeer kwalijk”, besluit Hake in gesprek met ESPN.

