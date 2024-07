Routinier Remko Pasveer (40) plakt er nog een seizoen aan vast bij Ajax

Remko Pasveer blijft langer verbonden aan Ajax, zo meldt de Amsterdamse club maandag. De veertigjarige goalie, wiens contract op 30 juni afliep, tekent in de Johan Cruijff Arena bij tot medio 2025. Voetbal International en De Telegraaf wisten onlangs al te melden dat de contractverlenging aanstaande was.

Het was de grote vraag hoe de toekomst van Pasveer eruit zou zien, gezien zijn contract dat zou aflopen en diens respectabele leeftijd voor een profvoetballer. Toch komt de verlenging niet helemaal als een verrassing. VI meldde eind april al dat de doelman in gesprek was met Ajax om een nieuw contract te bespreken.

Pasveer zag ondanks zijn bijrol in de Johan Cruijff ArenA genoeg redenen om over een contractverlening te praten. Pasveer voelt zicht nog altijd fit en hoopt met zijn ervaring een steentje bij te dragen aan de wederopstanding van Ajax komend seizoen.

Pasveer maakte in 2021 de transfervrije oversteek van Vitesse naar Ajax, waar hij een tijdlang de eerste keus onder de lat was. Zo maakte hij onder meer furore in de Champions League tegen Borussia Dortmund, toen hij Erling Braut Haaland met meerdere katachtige reddingen van scoren afhield.

Pasveer, die tot op heden 50 duels voor Ajax speelde en daarin 26 keer de nul hield, moest het afgelopen seizoen, mede door blessureleed, doen met een reserverol achter Jay Gorter, Gerónimo Rulli en ook Diant Ramaj, die het afgelopen seizoen als nummer één beëindigde.

Mogelijk schuift Pasveer aankomend seizoen wat op in de pikorde, daar de toekomst van met name Rulli onzeker is in Amsterdam. De Argentijns international zag Ramaj vorig seizoen de voorkeur krijgen, al is het de vraag voor wie de nieuwe trainer Francesco Farioli zal kiezen.

Duidelijk is dat Pasveer als mentor geldt van zijn jongere collega's. Ook zijn rol in de kleedkamer wordt op waarde geschat.

