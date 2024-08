Remko Pasveer: 'Een verschrikkelijk irritante speler om tegen te spelen'

Remko Pasveer is blij met de komst van Wout Weghorst naar Ajax, zo vertelde hij woensdagmiddag tijdens de persconferentie in aanloop naar het Europa League-duel met Jagiellonia Bialystok.

Pasveer en Weghorst maakten tijdens het WK 2022 in Qatar allebei onderdeel uit van de selectie van het Nederlands elftal en de doelman weet dan ook precies wat Ajax in huis haalt met de aanvaller.

"Ik denk dat iedereen Wout wel kent", citeert De Telegraaf uit de mond van Pasveer. "Als invaller bij het Nederlands elftal heeft hij laten zien wat hij teweeg kan brengen. Hij is altijd een verschrikkelijk irritante speler geweest om tegen te spelen."

Pasveer stond vaak tegenover Weghorst. "Maar als hij mét je is, dan is het heel erg lekker. Hij werkt als een paard, houdt de hele achterhoede van de tegenstander bezig en helpt de spelers om hem heen. Dat is iets dat we nodig hebben."





In aanloop naar de transfer had Pasveer geregeld contact met Weghorst, zo erkent de doelman. "

We hadden het erover hoe het ervoor stond en ik gaf hem informatie over de club. Hoe het hier is en hoe de staf functioneert. Dat soort dingen."



Ook trainer Francesco Farioli is blij met de komst van Weghorst. "We hebben zo veel wedstrijden die eraan komen, dat we de energie van iedereen nodig hebben. Mentaliteit en mindset zijn fundamenteel voor het proces waarin we zitten."

Het is niet bekend of de komst van Weghorst betekent dat Brian Brobbey of Chuba Akpom nog vertrekt bij Ajax. De markt sluit in Nederland op 2 september om 23.59 uur. "De komende 21 dagen spelen we zeven duels, dus komen er speelminuten voor iedereen", aldus Farioli.